Grande Fratello: a Rosy Chin cade un gambero mette cucina e poi lo rimette nel piatto. Le critiche non si fanno attendere.

Rosy Chin torna a fare arrabbiare i telespettatori del Grande Fratello per via di un gesto commesso in serata mentre stava cucinando insieme a Federico Massaro e le è caduto di mano un gambero. Ma per quale motivo la chef della casa è finita ora nel mirino dei telespettatori? Per quale motivo in molti la stanno bersagliando? Cosa avrà mai fatto con quel gambero caduto? Andiamo a scoprirlo insieme!

Rosy Chin e il ‘gambero caduto’: cosa è successo al Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In serata, al Grande Fratello, Rosy stava cucinando insieme a Federico Massaro quando, ad un certo punto, le è caduto a terra un gambero.

Federico ha detto “oh no, mettilo a me quello” e lei ha risposto “Ma no, a chiunque capita” e lo ha posizionato in un piatto a caso.

Inutile dire che la scena ha subito fatto scatenare i commenti dei telespettatori sia perché in molti non volevano perdere l’ennesima occasione di criticare Rosy, sia perché la Chin ha un ristorante e quel suo comportamento con il gambero non può che essere quanto meno discutibile.

Rosy sommersa dalle critiche: cosa hanno scritto i telespettatori

Qualcuno ha scritto: “Visto che lo fa davanti alle telecamere figurati nella sua cucina…. si vede che tutto questo per lei è normale…. io ricordo ancora le uova scadute“. E un’altra persona scrive: “Ma io mi domando, sapendo che si trova sotto centinaia di telecamere, come fa a fare una cosa del genere?”.

Non manca però chi mette le cose in prospettiva, scrivendo: “Raga non sopporto Rosy, però non cadiamo in basso nella critica ad attività esterne, dove ci campano famiglie. Critichiamo solo il gf“.

Qualcun altro invece generalizza: “Purtroppo penso che in tanti, se non tutti, fanno così nei loro ristoranti. Ci fanno pagare una cena fior di quattrini e magari ‘dietro le quinte’ le norme igieniche pari a zero. Che schifo”.

