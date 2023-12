Perla Vatiero rischia di essere squalificata dal Grande Fratello per quella parola pronunciata a tavola davanti agli altri? Ecco cosa ha detto.

Al Grande Fratello, scoppia la polemica per una frase pronunciata da Perla Vatiero a microfono aperto davanti agli altri coinquilini del reality show di Casa Mediaset, al punto che sono diversi i telespettatori che chiedono che venga squalificata. Parole, le sue, che fanno discutere soprattutto per un termine utilizzato poiché ritenuto estremamente razzista ed offensivo. Ma quale sarà la parola che si è lasciata sfuggire. E, soprattutto, con quali intenzioni l’ha pronunciata?

Perla Vatiero rischia di essere squalificata dal GF? La parola che ha pronunciato

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre descriveva un’altra persona a tavola insieme agli altri concorrenti del Grande Fratello, Perla Vatiero ha pronunciato questa frase: “Lei è naturale. Ha dei labbroni, ha il naso proprio da mulatta, no da neg..tta, perfetta“.

C’è chi sostiene che lo abbia fatto con un intento razzista, chi che lo abbia fatto con benevolenza, pronunciando una frase senza intenzioni offensive. Quale che sia la verità non lo sappiamo, ma al sentire quella parola, in molti hanno fatto notare che Giuseppe Garibaldi ha sgranato gli occhi incredulo.

Il motivo? La pronuncia della n-word al Grande Fratello, sebbene Perla l’abbia messa in forma vezzeggiativa, ha per esempio causato nell’edizione 5 del GF Vip l’eliminazione d’ufficio di Fausto Leali.

E infatti ora sono in molti a chiedere che Perla Vatiero venga squalificata. Tra un “mi chiedo come si possa essere così ignoranti nel 2023 sull’uso di certe parole, per di più a venticinque anni” e un “sta letteralmente perpetuando stereotipi razziali, giudicando la perfezione di una persona in base a caratteristiche legate all’etnia e al colore della pelle. Sì, è discriminazione“.

Qualcuno la difende, dicendo che “sta palesemente parlando di lineamenti fisiologici tipici di un’etnia, forza“. E c’è chi fa paragoni con quanto accade nella casa: “Vale lo stesso x le bestemmie di Anita? Il gesto dello schiaffo su una donna di Max? Chiedo per un amico. Esagerati, l’unica che non ha messo cattiveria.. è sfuggito, ma hanno detto la peggio e sono tutti tutelati. Non fate girare tutto ciò di Perla!”

Ma qualcuno fa notare che: “Si sarà come dite voi che nn sa esprimersi che è brava che è buona ma ha comunque pronunciato una parola che al giorno d’oggi è UN’OFFESA“. Quindi, come la prenderà la produzione? Perla Vatiero sarà squalificata?

