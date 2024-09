Come ha reagito Jacqueline Luna Di Giacomo all’ospitata di Heather Parisi a Verissimo? È stata una lezione di stile.

Heather Parisi sta facendo parlare molto di sé dal momento dell’annuncio della gravidanza della figlia, Jacqueline Luna Di Giacomo, attuale compagna del cantautore romano Ultimo. Tra le due i rapporti non sono certo idilliaci tanto che – pare – non si vedano da circa dieci anni. La polemica si è riaccesa nel momento della nuova ospitata a Verissimo della ballerina, coreografa e showgirl italoamericana, che non ha mancato di provocare una certa reazione da parte della ragazza… Le sue parole nel salotto di Silvia Toffanin non sono certo passate indifferenti. Ma come avrà reagito Jacqueline Luna? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE:– La decisione di Heather sul nipote che nascerà: cosa ha deciso sul figlio di Ultimo e di Jacqueline: lo farà davvero?

Jacqueline Luna Di Giacomo: la reazione dopo l’ospitata di Heather Parisi a Verissimo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La vicenda è nota: Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, sta per avere il suo primo figlio insieme al cantautore Ultimo.

Alcuni mesi fa, dopo una controversa ospitata di Heather a Belve, Jacqueline disse sui social di non vedere la madre da 10 anni e di essersi sentita mancare di rispetto dalla sua ospitata in tv.

Nell’occasione, infatti, Heather era caduta dalle nuvole quando Francesca Fagnani le aveva nominato Ultimo, chiedendo uno spaesato “Chi?”

A Verissimo, domenica scorsa, Parisi è tornata sulla vicenda, lanciando una velata frecciatina a Fagnani e dicendo di sentirsi estasiata per il fatto di essere sul punto di diventare nonna.

E qual è stata la reazione di Jacqueline? Semplice: l’ha completamente ignorata. Se l’altra volta era sbottata in rete, stavolta ha deciso di dare a tutti una lezione di stile e di non rispondere affatto alla madre. Una mossa fatta probabilmente per non alimentare il gossip, specie ora che il lieto evento sembra essere vicinissimo…

Photo Credits: Kikapress