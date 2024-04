Francesco Benigno è stato costretto ad abbandonare L’Isola dei Famosi, in Honduras. Nel corso della giornata di oggi Benigno è tornato sui social. Ed è stato un fiume in piena, raccontando un litigio con Artur Dainese e che sarebbe proprio a causa di quell’alterco che sarebbe stato “cacciato” dalla produzione.

A distanza di pochissimo tempo è arrivata una nuova confessione di Benigno. La quale ha visto l’ex concorrente molto “agitato” a causa di “un piccolo legnetto” aggiunto alla storia. Un aneddoto da non sottovalutare, data l’agitazione nelle clip di Benigno.

Che, per l’appunto, ha accusato apertamente un autore (senza citarlo assolutamente) di fargli mobbing e di essersi spinto a falsificare alcuni tamponi Covid (per farli risultare positivi). In questo modo, avrebbe (stando alle sue parole) posticipato il suo ingresso in gioco.

“Prima per loro mi ero ritirato, ho smentito e così hanno detto che mi hanno escluso per comportamenti. Fra cinque minuti diranno che ho sparato a un gabbiano che ha attraversato davanti l’isola, poi diranno che ho passato una notte d’amore con lui. Fate attenzione ragazzi che questi sono pericolissimi. Vi chiedo di far vedere tutte le immagini”.

Le parole dell’amico “investigatore social” di Benigno

In alcune clip che Francesco Benigno avrebbe richiesto di visionare ci sarebbe lui con “un piccolo legnetto alzato così” messo “davanti a un uomo alto gigante fisicato che mi stava venendo addosso“. Per l’appunto, Artur. Un legnetto che avrebbe “immediatamente lasciato“.

Questa lite (legnetto omesso) Benigno l’avrebbe citata anche al suo amico Alessandro Rosica, che poi su Instagram ha deciso di esprimersi così: “Francesco mi ha semplicemente detto che c’è stato un semplice diverbio fra lui e Artur, un diverbio sì acceso ma non così pesante come quello avuto con Peppe. […] Lui è allibito perché per questo litigio è stato buttato fuori come un criminale. Durante la lite si sono avvicinati ma non si sono né minacciati né messi le mani addosso. Me lo ha giurato e promesso“.

