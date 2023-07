Con la presentazione della stagione tv 2023/2024, sono tanti i volti noti che sono rimasti tagliati fuori senza ingaggio

I principali network televisivi italiani, tra cui Mediaset, Rai, La7, Discovery e Sky, hanno recentemente annunciato i palinsesti per la prossima stagione e sono emersi diversi colpi di scena.

Tra questi, il più sorprendente è stato il licenziamento di Barbara d’Urso da Pomeriggio Cinque e si presume da Mediaset, ma il suo non è l’unico “addio”. Piero Chiambretti si ritrova senza programmi, ma secondo Dagospia ci sarebbe una trattativa in corso con Mediaset per un programma in seconda serata su Canale 5.

Manila Nazzaro, Antonella Elia, Roberta Capua, Belen Rodriguez, Lucia Annunziata e Adriana Volpe, che vantano esperienze di rilievo, non hanno ricevuto alcuna proposta. Lo stesso vale per Claudio Lippi, Massimo Giletti e Alessandro Greco. Anche Elena Santarelli sarebbe rimasta tagliata fuori e secondo il magazine Oggi l’avrebbe “presa malissimo”.

Senza contare tutti gli ospiti che gli spettatori hanno visto spesso sulle reti Mediaset negli ultimi anni, grazie proprio al salotto di Barbara D’Urso: Antonella Fiordelisi, Soleil Sorge, Guendalina Tavassi, Elena Morali, Paola Caruso, Maria Monsè, Francesca Cipriani e tanti altri. La nuova direzione di Mediaset è chiara: stop a una serie di storie gossipare di poco conto, in altre parole, basta “trash”.

Intanto sui social i vip si godono le vacanze prima dei prossimi impegni lavorativi, qualsiasi essi saran no. Proprio Elena Santarelli sta facendo i conti con alcuni commenti sotto a un suo recente post su Instagram, in cui la si vede sorridente e felice posare al mare in costume.

Si tratta di un breve video girato direttamente dalla showgirl, in cui posa con un costume intero marrone e grandi occhiali da sole.

“Gli invidiosi diranno che ti spari le pose, io ti dico che fai da Dio, perché sei una gran figa!” ha commentato un utente. “Non me ne può fregare di meno” ha risposto Elena.

Foto: Kikapress