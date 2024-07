Red Flag su Raul Dumitras dopo quello che è accaduto nell’ultima puntata di Temptation Island? Le sue parole fanno scatenare il pubblico.

Nella puntata di Temptation Island del 24 luglio 2024, Raul Dumitras si è reso protagonista di alcuni gesti e alcuni momenti che non sono stati affatto edificante. Il fidanzato di Martina, infatti, ha dato vita a una vera e propria scenata, nella quale ha sia lanciato una sedia che pronunciato delle parole decisamente inaccettabili per il pubblico del reality show di casa Fascino. Tanto è vero che sui social in molti si sono completamente scatenati, chiedendo dei provvedimenti nei suoi confronti da parte della produzione che, ovviamente, non sono arrivati. Ma cosa avrà mai combinato e soprattutto detto di tanto controverso? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Raul ne dice e fa di tutti i colori a Temptation Island, i telespettatori insorgono per quello che ha detto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Temptation Island, dopo aver visto Martina particolarmente vicina al tentatore Carlo, Raul ha dato di matto.

Lei ha fatto un confronto tra i due, dicendo che “Mi vergogno a volte a parlare con lui che ha un certo tipo di testa. Io con Raul parlo di TikTok. È bello trovare una persona che sia un valore aggiunto“. Parole che a Dumitras hanno fatto malissimo: “Con me parla di TikTok? Lei non fa altro che stare al telefono. È una buona a nulla. Guadagno sei stipendi al mese. Spero sia tutto uno scherzo, altrimenti non saprei che dire. È venuta qui a rivelare cose che non mi aveva mai detto. Parliamo di una che non si alza nemmeno a prendersi una bottiglia d’acqua, gliela deve portare la madre. Lavora due ore al giorno e la madre deve pure sgridarla perché è sempre al telefono. Parla della mia testa? Se la accollasse, mi fa un grosso favore“.

Poi, però, è cominciato il momento degli insulti: “Ha la testa vuota e parla di sintonia? Banale e buffona. Non capisce un ca..o. Stupida come un sasso“, dopo i quali è arrivato addirittura a lanciare in aria una sedia per sfogare la sua rabbia (ma ferendosi una mano).

A quel punto, però, ha detto le parole peggiori quando si è rivolto a Tony, intervenuto per consolarlo. “Posso stare con una che mi fa fare queste cose? Voglio vederla sbagliare. Non può salvarsi con così poco. Deve fare una figura di m…a epocale. Non devo avere nessun pensiero al falò, nessun dubbio“.

Sono proprio queste ultime affermazioni a far scatenare il pubblico, dato che in molti hanno cominciato a scrivere commenti come: “Se esistono i femminicidi è perché esistono individui come Raul che dicono: ‘è giusto che una persona ti porti a fare queste cose?’“. Tanto che qualcuno ha risposto: “La redazione avrebbe dovuto buttarlo fuori subito, la trasmissione andrebbe interrotta“.

O ancora: “Quindi se lui diventa aggressivo la colpa è di lei… una delle frasi che ti fanno capire tutto sulla persona che si ha accanto“.

Temptation Island, cosa hanno fatto dopo il programma? Ecco cosa si scopre

Ma se tra Martina e Raul è tutto finito, cosa hanno fatto dopo aver lasciato Temptation Island? Stasera scopriremo il destino di tutte le coppie, sebbene su questa circolino già un po’ di voci e anticipazioni.

Tra Martina e Raul sembra essere tutto finito definitivamente. Anzi, lui starebbe attualmente frequentando un’altra ragazza e, a quanto si dice, è addirittura una delle tentatrici del programma (si parla di Nicole).

Martina, invece, pare aver cominciato una storia con il tentatore Carlo ma, per avere una conferma ufficiale, ci toccherà aspettare a stasera!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications