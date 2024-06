Reazione a Catena: le gaffe in geografia di una concorrente in gioco fanno impazzire il popolo del web: cosa è successo il 18 giugno.

Nel corso della puntata del 18 giugno, lo studio di “Reazione a catena” è stato teatro di una serie di momenti del tutto clamorosi, culminati nelle incertezze in geografia di una delle concorrenti in gioco. Nel quiz show estivo di Rai Uno – che in questa stagione ha visto il ritorno di Pino Insegno alla conduzione – è stata protagonista una concorrente che ha finito per suscitare l’incredulità dei telespettatori grazie ad una serie di gaffe imperdonabili sulla geografia mondiale, trovandosi in difficoltà di fronte a domande apparentemente elementari. Inutile dire che le sue risposte errate hanno alimentato discussioni sui social, dove gli spettatori hanno espresso il loro stupore e soprattutto il loro disappunto per le clamorose imprecisioni viste in scena.

Reazione a Catena: gli errori di geografia della concorrente fanno impazzire i social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Reazione a Catena del 18 giugno le Polposition hanno lasciato il gioco dopo sette serate anche per via delle gaffe di geografia di una di loro.

Le tre concorrenti hanno vinto più di 100mila euro ma, nella puntata che le ha viste eliminate, sono state protagoniste di alcuni errori da penna rossa che hanno fatto scatenare il popolo del web.

Tra un “Lisbona in Spagna“, un “Copenaghen in Norvegia” e un “Rio De Janeiro in Argentina“, X si è ribaltato con una serie di tweet mordaci.

Tra un “ora spostiamo Rio de Janeiro in Argentina” e un “Con i soldi vinti dalle ex campionesse possono andare alla ricerca di Rio de Janeiro in Argentina“, c’è chi si chiede: “Anche all’Eredità si assiste a delle lacune in geografia micidiali. Ma la insegnano ancora quella materia nelle scuole?”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Rai