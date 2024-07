Fa discutere l’ultima catena di Reazione a Catena. Gli autori del programma se le sono inventate tutte per confondere i concorrenti?

Fa discutere la scelta degli autori di Reazione a Catena durante l’ultima catena andata in scena domenica 7 luglio su Rai Uno. I campioni in carica, infatti, hanno perso all’ultimo gioco praticamente per un soffio, utilizzando una parola che sembrava essere quella giusta. A far reclamare i telespettatori del game show di Rai Uno è soprattutto la parola individuata dagli autori, in grado di trarre estremamente in inganno sia i concorrenti in gioco che il pubblico. Ma cosa è successo stavolta nello specifico? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Reazione a Catena: l’Ultima catena dei Sali Minerali fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Domenica 7 luglio, a Reazione a Catena, i campioni in carica de I Sali Minerali sono approdati all’Ultima Catena con ben 108mila euro.

Dopo aver dimezzato un bel po’ di volte, i campioni sono scesi a 844 euro, trovandosi così all’ultimo step del gioco, nel quale bisogna indovinare una parola compresa tra altre due.

L’Ultima parola della Catena era BIGLIETTO. Il terzo elemento, comprato per la metà del montepremi era PARZIALE.

La parola in mezzo cominciava con RI e terminava per O. I concorrenti hanno risposto “RISULTATO“, ma la soluzione corretta era “RIMBORSO“.

Insomma, due parole praticamente equipollenti (e ci sarebbe stato bene anche “RIDOTTO“). Inutile dire che sul web in molti hanno protestato per quanto avvenuto… Ma, alla fine, si tratta solo di una tattica degli autori volta a rendere il gioco più avvincente!

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa RAI