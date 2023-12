Cristiano Ronaldo ha fatto un regalo “esagerato” alla figlia per Natale 2023. Di cosa si tratterà mai? Scopriamolo insieme.

Cristiano Ronaldo ha cinque figli, Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina e Bella Esmeralda. Fin qui nulla di strano: il celebre calciatore non ha mai fatto mistero di adorare i bambini e di volerne tanti. Ma quello che in molti stanno facendo notare è il regalo di Natale ricevuto dalle figlie di Cristiano Ronaldo, mostrato sui social da Georgina. Di cosa si tratterà mai? Andiamo a scoprirlo insieme.

Il regalo di Natale esagerato ricevuto dalla figlia di Cristiano Ronaldo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sul profilo Instagram di Georgina Rodriguez, è comparsa una Stories nella quale la modella mostra il regalo di Natale fatto alle bambine, scrivendo “princesas afortunadas“. Non si specifica a quali delle figlie sue e di Cristiano Ronaldo siano diretti, ma quello che si vede basta a scatenare la fantasia di molti.

C’è una bambola, delle pentoline, della plastilina e poi… una borsa Louis Vuitton!

Un regalo di Natale esagerato, tanto che c’è chi scrive “mi sento cosi povera a guardare i regali della figlia di Ronaldo che ha ricevuto una mini Louis Vuitton“.

Anche perché c’è chi fa notare il prezzo è esagerato, scrivendo: “questa costa 1750 euro alla fine per un miliardario sono spicci“.

Lo strano regalo di Lionel Messi a ogni portiere che aveva segnato: quella bottiglia con quella stampa molto particolare

Ma se il regalo di Natale fatto da Cristiano Ronaldo alle figlie vi sembra esagerato, andiamo a scoprire quello che ha fatto Lionel Messi ad ogni portiere al quale ha fatto gol.

Pare proprio che, a Natale 2020, il campionissimo argentino abbia omaggiato i portieri ai quali ha fatto goal in carriera di una birra personalizzata per ogni rete subita… tra loro anche campioni assoluti come Van Der Sar, De Gea, Casillas, Cech e Buffon!

Photo Credits: Kikapress