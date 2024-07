Uno “scontrino” pubblicato sui social da Rita Dalla Chiesa fa scatenare la polemica. Cosa ha scritto la deputata ed ex conduttrice tv?

In un momento in cui si parla tanto di caro prezzi e di estate a quattro zeri per tanti italiani, arriva uno scontrino di Rita Dalla Chiesa che, sui social, sta facendo discutere. La deputata ed ex conduttrice televisiva, infatti, ha pubblicato su X un messaggio che non è stato accolto al meglio dalla comunità social. Anche perché lancia alcune accuse che, per quanto condivisibili, ad alcuni sono apparse del tutto strumentali. Ma cosa avrà mai scritto la storica conduttrice di Forum? E cosa le avranno rimproverato i cinguettanti utenti del social network di Elon Musk? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che sta succedendo sul suo profilo.

Lo scontrino pubblicato sui social da Rita Dalla Chiesa fa discutere: cosa ha scritto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Su X, Rita Dalla Chiesa ha lanciato un tweet su uno scontrino: “A Roma in famosa pasticceria di Ponte Milvio due granite di limone con 4 biscottini 30 euro. In Calabria o Sicilia non più’ di 6 euro. E sono molto, molto piu’ buone. E ti portano pure la brioche…”.

Un messaggio condivisibile, il suo, ma che ha scatenato immediatamente un vortice di critiche.

C’è chi ha scritto “Posti per spennare turisti stranieri, penso che i veri romani non ci mettono piede“, ottenendo in risposta dalla conduttrice “No, purtroppo non e’ un posto per turisti. Ma per gli abitanti di Roma Nord“.

Mentre in tanti hanno colto l’occasione per criticarne l’attività parlamentare c’è chi è più pragmatico e dice “La pasticceria di cui sta parlando ho capito qual è. È da sempre che ha dei prezzi molto elevati. Basta evitarla“.

Qualcun altro, invece, la butta in ironia con un “Quindi che facciamo partiamo da Roma e andiamo in Sicilia a prendere la granita?”

Photo Credits: Kikapress