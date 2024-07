Romina Power in vacanza in barca con il figlio, Yari Carrisi. Gli haters cominciano a commentare in maniera sferzante. Cosa è successo?

Sta facendo molto discutere un breve video comparso sulle pagine social ufficiali di Romina Power, nelle quali si vede la celebre cantante ed ex moglie di Al Bano in vacanza con il figlio, Yari Carrisi. In tanti hanno preso di mira il post, commentando in maniera ironica ma anche aspra e sprezzante il momento madre-figlio condiviso dalla divina Romina. Ma che cosa avranno mai cominciato a bersagliare i commentatori più feroci del web? Per quale motivo se la saranno presa più con Yari che con la Power? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa è successo…

Romina Power in vacanza con il figlio Yari: gli hater si scatenano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Romina Power ha causato il caos sul web pubblicando un breve video di una vacanza in barca insieme al figlio, Yari Carrisi.

In una breve clip comparsa su Instagram, si vede il figlio affacciato dal ponte di una barca mentre guarda il mare. Un filmato che ha fatto scatenare gli hater.

I commenti comparsi, più che ironici sono sferzanti. Tra un “Non ha mai lavorato in vita sua” e un “Ma cosa Ve ne frega se mantenuto o no. INVIDIA? Certo che si.in ogni caso, fanno sul suo e non sul vostro“.

C’è chi dice: “Ma una vita sua non ce l’ha? In simbiosi con la madre“. E chi ancora: “Bella la vita del mantenuto dalla madre…”

Insomma, non proprio commenti edificanti, anche se in tanti hanno fatto i complimenti per il profondo rapporto dal quale sono legati.

