Fa discutere un post di Romina Power e un suo avvistamento di una strana “scia in cielo”. Ma a cosa si rivolgeva la cantante?

Sta facendo discutere sia i suoi fan che chi non lo è un post di Romina Power nel quale la cantante ha espresso un suo parere decisamente controverso, pubblicando una fotografia del cielo e di alcune nuvole o scie di condensazione particolari, alimentando il complottismo sulle “scie chimiche“. Ma cosa avrà mai detto la cantante ed ex moglie di Al Bano?

Romina Power, il cielo e le scie chimiche: il post che fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Romina Power ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia del cielo, nel quale si vedono alcune nuvole rotonde, rinfocolando la teoria delle “scie chimiche“.

“E questo sarebbe il volo di un normale aereo di linea???”, ha scritto. E poi ha rincarato la dose nei commenti: “Un giorno ci ritroveremo stecchiti come insetti con il ddt“.

Insomma, inutile dire che il suo messaggio ha trovato due ordini di commenti. Da un lato quelli che la sostengono scrivendo cose come “tra i pochi personaggi pubblici ad esporsi, grande donna, grande Artista!”, oppure messaggi di sostegno che rivelano teorie del complotto più o meno note e arzigogolate.

Dall’altro lato, però, ci sono i commenti di chi non ha apprezzato, come “Signora Romina Power, lei è un personaggio pubblico molto amato e seguito, non si sente responsabile, con questo suo post, di alimentare Disinformazione?”

Non poteva non scatenarsi una vera e propria guerra tra le due fazioni… poteva finire altrimenti?