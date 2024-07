Un commento sui social insinua che ci sia stato un litigio tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. A rispondere e a fare chiarezza è direttamente l’attrice romana.

In questi giorni sta spuntando un’indiscrezione riguardante Maria De Filippi e Sabrina Ferilli e un ipotetico litigio tra le due. La regina delle conduttrici televisive da un lato, l’attrice romana dall’altro, hanno spesso collaborato nelle trasmissioni di casa Fascino, come Amici e Tú sí que vales. Qualcuno, però, ha cominciato a supporre che tra le due ci sia stata una sorta di rottura, ipotizzando una lite sulla quale a far luce è una delle dirette interessate. Sui social, infatti, Sabrina Ferilli ha risposto direttamente alle speculazioni che si stanno affollando a riguardo. Cosa avrà risposto di tanto terribile? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

LEGGI ANCHE:– Vladimir Luxuria attacca Sabrina Ferilli: ‘i furbi lo fanno molto spesso’. Cosa l’ha inviperita contro l’attrice romana

Litigio tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: la verità svelata dall’attrice romana

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sui canali social di Sabrina Ferilli è comparso un commento (un po’ sgrammaticato) che dice: “Scusami la domanda, ma ti ai lasciata con Maria De Filippi? No, perché nn ti vedo più insieme con lei“.

L’ipotesi, quindi, è che tra Sabrina e Maria ci sia stata una rottura di qualche tipo, soprattutto perché le due hanno un legame personale che va ben oltre i rapporti professionali.

La risposta della Ferilli non si è fatta attendere e, sanguigna come sempre, ha scritto: “Amore mio se non ripartiamo dalle elementari manco te risponno“.

Una smentita a tutti gli effetti, anche perché – se è vero che le due non si vedono insieme da tempo – è anche vero che sono in corso le registrazioni per la nuova stagione di Tú sí que vales. Nella quale, ovviamente, ci saranno entrambe.

Nessuna rottura, dunque. Anzi! Sabrina e Maria torneranno presto insieme in televisione insieme! Ci basta attendere!

Photo Credits: Shutterstock