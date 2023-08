Vladimir Luxuria pubblica un vero e proprio attacco contro le dichiarazioni politiche di Sabrina Ferilli. Cosa l’avrà mai fatta arrabbiare?

Vladimir Luxuria ha utilizzato Twitter (anzi, X) per esprimere il proprio punto di vista riguardo alle recenti affermazioni politiche di Sabrina Ferilli, non risparmiandosi di certo. Alcune dichiarazioni dell’attrice sembrano non essere state ben accolte dall’opinionista televisiva. Ma cosa l’avrà fatta arrabbiare così tanto?

Vladimir Luxuria contro Sabrina Ferilli: cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Su X è comparso un cinguettio di Vladimir Luxuria che se la prende in maniera diretta con Sabrina Ferilli, citandola in un hashtag.

“Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso“, ha scritto Luxuria.

Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso. #sabrinaferilli — vladimir luxuria (@vladiluxuria) August 17, 2023

Ma a cosa si riferiva? In un’intervista recente a Vanity Fair, l’attrice (sempre dichiaratasi di sinistra), ha detto la sua sul Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“È un capo di un governo di destra, e quello è, quello fa. Io sto a sinistra e su tanti temi sono molto distante. Dicono: è preparata. Ma che fosse preparata lo sapevo anche prima. L’errore della sinistra sotto elezioni è stato quello di dire: non votatela perché è fascista, invece di proporre alternative. I sondaggi la danno ancora ben salda, evidentemente la gente è soddisfatta“, ha detto la Ferilli.

In realtà, un vero e proprio cambiamento di campo della Ferilli nell’intervista non si è visto, né è troppo facile trovare questa “furbizia” alla quale si riferiva Luxuria. Cosa le avrà mai dato fastidio?

La risposta di Sabrina è la reazione alle critiche ricevute?

Nel frattempo, anche se non sappiamo se rappresenti una risposta diretta a Vladimir Luxuria, Sabrina Ferilli ha pubblicato su Instagram una frase di Bukowski che sembra replicare direttamente alle critiche.

“Avrei potuto accontenarmi, ma è così che si diventa infelici“. E ancora: “Adoro quelli che si sentono fuori posto, con loro mi sento sempre nel posto giusto“. Sono forse risposte alle parole di Vladimir?

Photo Credits: Shutterstock