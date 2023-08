Arisa si spoglia su Instagram per il suo compleanno, poi risponde male al commento di Madame: scopri cosa è successo sui social

Arisa ha pubblicato un sexy post di compleanno in occasione del suo 41° compleanno, festeggiato lo scorso 20 agosto: tra i tanti commenti è comparso anche quello di Madame, con la quale ha dato vita a un botta e risposta che sta facendo volare tantissimo i loro fan.

Arisa si spoglia su Instagram, Madame risponde e parte il botta e risposta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per il suo 41° compleanno, Arisa ha pubblicato delle foto dal Salento. Nelle immagini, la si vede completamente nuda in diverse pose che stanno facendo impazzire i fan.

Da tempo, Arisa ha dato vita a una svolta sexy che l’ha fatta entrare di diritto nell’immaginario erotico degli italiani. Ma stavolta ha corredato le foto di un interessante messaggio: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO“.

In tanti hanno ovviamente risposto al messaggio di Arisa, tra cui anche Madame, che le ha lasciato un “Ti amo” con tanto di cuore.

“Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai – ha replicato Arisa – strano modo di amare“.

Inutile dire che questo botta e risposta sta facendo impazzire non poco i fan delle due, che ora sognano che la vicenda possa evolversi.

Madame risponde alla provocazione: ecco cosa le ha proposto dopo il suo concerto

Tanto è vero che Madame ha risposto per le rime ad Arisa, facendo una vera e propria offerta post-concerto: “Dopo il Forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante! Ti bacio e continuo segretamente ad adorarti“.

Se questo non è amore, allora non sappiamo cos’è. Cosa farà Arisa? Dirà di sì o dirà di no?

Photo Credits: Kikapress