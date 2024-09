Stefano De Martino si confida su carriera e amore in un’intervista, spiegando come le relazioni passate rimangano una parte importante della sua vita anche dopo la separazione

Stefano De Martino si è aperto in un’intervista che ha rivelato alcuni aspetti della sua vita professionale e personale. Tra successi lavorativi e riflessioni profonde sull’amore, il conduttore ha dimostrato quanto sia difficile conciliare carriera e sentimenti.

L’intervista di Stefano De Martino: dal lavoro all’amore

Durante il podcast “Passa dal BSMT” di Gianluca Gazzoli, De Martino ha parlato di come il lavoro sia diventato una passione totalizzante, lasciando poco spazio per le pause. Nonostante ciò, la sua visione dell’amore è rimasta pura e idealistica, lontana dalle separazioni nette che spesso segnano la vita.

Quest’anno, Stefano non è riuscito a prendersi del tempo libero a causa dei suoi numerosi impegni e il nuovo progetto come conduttore di “Affari Tuoi”. “Era inizio estate, quando stavo finendo le registrazione di “Stasera tutto è possibile” e avanzavano i rumors che volevano Amadeus passare al Nove. Siccome Endemol è la casa di produzione sia di “Stasera tutto è possibile” che di “Affari tuoi”, mi è stato detto che circolava il mio nome come successore”, ha spiegato.

A proposito dell’amore, Stefano ha condiviso la sua visione romantica e idealistica delle relazioni. Ha spiegato di non riuscire ad accettare che due persone che si sono amate possano smettere di volersi bene. “Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate non si vogliono più bene, l’idea che tu una persona ci dormi ci fai l’amore e ti confidi ci cresci e poi a un certo punto come succede spesso ti separi, non far parte più della vita dell’altro, per me è una roba proprio crudele, non ci voglio credere che la vita possa andare anche così” ha dichiarato.

Il riferimento a Emma Marrone

Stefano ha anche parlato dell’affetto e della gioia che prova per i successi delle persone che ha amato, facendo un piccolo riferimento a Emma Marrone: “Io mi ricordo Emma a 26 anni, lei si ricorderà di me a 19/20 anni, e quindi in qualche modo è riconoscersi e dire “ce l’abbiamo fatta””.

Belen: dura reazione all’intervista di De Martino. Ecco le sue parole

Belen Rodriguez ha reagito all’intervista di Stefano De Martino con un post su Instagram, dove ha condiviso una frase che allude a un comportamento che le è stato attribuito: “Hai un brutto difetto: se stai male non chiedi aiuto, sparisci e torni quando stai meglio”.

Il post sembra fare riferimento alle difficoltà vissute da Belen durante la relazione con Stefano, già accennate in precedenti interviste. Nonostante i due mantengano un rapporto civile per il bene del figlio Santiago, le loro vite sentimentali rimangono complicate.

Foto: Kikapress