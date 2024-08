Il gesto dei fan di Taylor Swift è estremamente pericoloso: cosa hanno fatto dopo l’annullamento del concerto di Vienna.

Sta facendo molto discutere il fatto che il concerto di Taylor Swift a Vienna – dove avrebbe dovuto esibirsi dall’8 al 10 agosto allo stadio Ernst Happel – sia stato annullato perché le autorità locali hanno intercettato la progettazione di un pericoloso attentato terroristico. Quello che però sta facendo discutere è però la reazione dei fan della celebre cantante statunitense che, accorsi in massa tra le strade della capitale austriaca, hanno deciso di dare una loro versione dell’Eras Tour facendo qualcosa di estremamente pericoloso per la propria sicurezza e per quella delle altre persone che si trovavano in quel momento tra le strade di Vienna. Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa è successo.

Taylor Swift: cosa è successo a Vienna dopo l’annullamento del concerto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Taylor Swift avrebbe dovuto tenere un concerto a Vienna per tre serate, dall’8 al 10 agosto. Tuttavia, gli organizzatori hanno annullato l’evento dopo l’arresto di un 19enne che aveva programmato un attentato terroristico durante le date, progettando di portare allo stadio un’autobomba per poi colpire all’interno con machete ed esplosivi. Sono poi state arrestate altre due persone.

Dopo la notizia dell’annullamento, i fan di Taylor Swift – accorsi da tutto il mondo per assistere al concerto – si sono riuniti per le strade della città per cantare le sue canzoni.

Un gesto bellissimo per certi versi, ma estremamente pericoloso… Il fatto è che, con tre arresti e la possibilità che ci fossero altri possibili terroristi ancora a piede libero, l’assembramento per le vie viennesi poteva trasformarsi in qualcosa di incredibilmente drammatico…

Photo Credits: Kikapress