Spuntano le “regole” per la fila per il concerto di Taylor Swift a San Siro del 13 e 14 luglio: cosa dovranno fare 250 fan?

È già cominciata la fila per il concerto di Taylor Swift a Milano, dove il prossimo 13 luglio si esibirà sul palco dello stadio San Siro. La popstar, infatti, è pronta a dar vita a un evento spettacolare ma c’è chi nel capoluogo meneghino, già propone delle ‘regole’ per gestire la lunga coda che garantirà l’accesso all’evento. Ad intervenire, infatti, i fan italiani della cantante (gli “Swifties“) hanno divulgato una serie di norme volte a garantire l’accesso al parterre. Ma davvero la fila è cominciata già due settimane prima del concerto? E, soprattutto, in cosa consistono queste norme divulgate tra i fan più osservanti? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che sta succedendo!

Taylor Swift a Milano: le norme per la fila sono online e sono severissime!

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In occasione del concerto di Taylor Swift a San Siro, sui canali dei fan della cantante sono comparse alcune regole per gestire la fila e l’accesso al parterre.

Queste, riportate da Fran Altomare su X, recitano:

“Attenzione a tuttə la swifties! A meno di un mese dalle due tappe italiane a Milano, la fila per il parterre è ufficialmente iniziata! Ci troviamo presso l’uscita della Metro di San Siro (M5), in modo da non interferire con fila di altri concerti. Vengono distribuiti numeri ai nuovə arrivatə e la fila viene monitorata quotidianamente! Per entrambe le notti sono stati creati due gruppi telegram, per l’ammissione dovete presentarvi presso la nostra self-made pro loco (che sarà possibile individuare grazie alla nostra bandiera personalizzata!) e mostrare il vostro documento identificativo, e, dopo 12 ore passate in fila con noi, potrete essere aggiuntə e iniziare a spostarvi liberamente! Il massimo di partecipanti per notte è di 250 al fine di evitare assembramenti ed eventuali disagi. See ya in Milan“.

Praticamente, chi vorrà avere un accesso prioritario all’apertura dei cancelli dovrà presentarsi, fino al 13 luglio, ogni giorno, tre volte al giorno, davanti allo stadio: alle 12:00, alle 16:00 e alle 21:00. Quindi, dopo l’appello, la fila è “completa” ma limitata a 250 fan.

Si tratta ovviamente di un regolamento autogestito dai fanclub e per nulla legato alle regole del concerto e degli accessi a San Siro. La fila ufficiale, pertanto, non dipenderà per nulla da queste regole. Tanto è vero che c’è chi sui social già ha scritto “non vedo l’ora di superarvi“.

C’è anche chi si è presentato davanti allo stadio per curiosità, trovando un foglietto appiccicato con il nastro adesivo che recita le stesse regole… Quanto è grande la possibilità che ci sarà una catfight tra questi 250 fan e chi – per caso o con cognizione di causa – passerà avanti il giorno del concerto?

Cosa accadrà durante il concerto di Taylor Swift a San Siro: lo scoop in anteprima mentre canterà Enchanted

Nel frattempo, i fan stanno organizzando anche una action da mettere in pratica durante l’esecuzione di Enchanted. Ciascuno di loro si sta impegnando a stampare un cartello contenente la scritta “We are enchanted to meet you after 13 years” e dei cuoricini tricolore, da esibire durante l’esecuzione del brano.

Photo Credits: Kikapress