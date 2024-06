Una delle coppie di Temptation Island fa accendere la polemica: è già famosa e conosciuta al grande pubblico?

Temptation Island è praticamente ai nastri di partenza, dato che la prima puntata dell’edizione 2024 del reality show di casa Fascino dovrebbe cominciare il 27 giugno: a mano a mano stiamo cominciando a conoscere anche le coppie che parteciperanno grazie ai consueti mini spot intervista, anche se su una di loro sembra cadere un’ombra dato che sembra che sia una coppia già famosa. Ma di quale stiamo mai parlando? E da dove sorge questo dubbio su di loro? E, soprattutto, davvero una delle coppie che parteciperà è già conosciuta al grande pubblico televisivo? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Temptation Island: c’è una coppia già famosa? Si accende la polemica

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra le nuove coppie che stanno presentando a Temptation Island 2024 ci sono Martina e Raul.

Fidanzati da dieci mesi dopo un ritorno di fiamma (i due erano giò stati insieme in passato), si erano lasciati per la troppa possessività di lui. Arrivano al programma dopo che lui le ha proposto di andare a convivere, domanda che la ragazza teme che sia arrivata per gelosia o voglia di controllo…

Fin qui sembra una storia come tante, ma la verità è che in molti hanno scoperto che i due, Martina De Ioannon e Raul Dumitras, non sono proprio nuovi al mondo della tv e dello show business.

Anzi, possiamo dire che a modo suo la quarta coppia di Temptation Island 2024 sia già famosa. I due sono già noti per un video virale su TikTok, nel quale propongono un ridoppiaggio divertente.

Ma non solo. Martina si occupa di un noto ristorante frequentato da Vip, come Francesco Totti, Simona Ventura, Mahmoood e Wanda Nara. Raul, da parte sua, conta Ilary Blasi tra i suoi follower. Insomma, di sicuro non sono due perfetti sconosciuti…

