Cosa succederà a Temptation Island nel finale tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella? Andiamo a scoprire gli spoiler!

Stasera, 24 luglio, andrà in onda la nuova puntata di Temptation Island dove con ogni probabilità assisteremo al gran finale dell’avventura di una delle coppie più discusse di questa edizione: Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Fidanzati da quattro anni, i due napoletani sono stati fin dall’inizio i più memati di quest’edizione a causa delle uscite assai poco eleganti di lui e ai commenti sprezzanti fatti da lei in esilarante vernacolo. La coppia è in crisi nera e si susseguono voci diverse su quello che potrebbe accadere nel finale di puntata. Ma cosa succederà davvero? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa dicono gli spoiler sulla prossima puntata…

LEGGI ANCHE: — Temptation Island, il mistero della doccia con il tentatore durata 20 minuti: cosa è accaduto realmente?

SPOILER: rivelato il finale della storia di Lino e Alessia a Temptation Island

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella penultima puntata di Temptation Island, in onda stasera su Canale 5, potremo assistere al gran finale della storia tra Lino e Alessia.

Sappiamo che, dopo i flirt di lui con la tentatrice Maika, i due hanno avuto un confronto e deciso di lasciare il programma da separati. Lino, però, ha chiesto un ennesimo falò ad Alessia…

Secondo Dagospia Alessia incontrerà ancora una volta il suo (ex?) fidanzato, che tenterà il tutto e per tutto per riconquistarla. Si scoprirà, però, che dopo l’ultimo falò, Lino ha voluto vedere Maika prima di Alessia…

Un ultimo colpo di scena che finirà con la rottura definitiva e una scenata (giustificata) da parte della ragazza!

Sarà davvero questo il finale del programma? A questo punto, non ci resta che attendere la puntata!

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications