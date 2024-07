Raul Dumitras e Martina de Ioannon: la canzone scelta dalla produzione di Temptation Island per il falò finale è un ironico riferimento?

Il gran finale dell’edizione dell’estate 2024 di Temptation Island è finalmente arrivato e – anche se vedremo il suo raddoppio a settembre con l’edizione autunnale – ci siamo finalmente congedati dalle coppie di quest’anno, a partire da Raul Dumitras e Martina De Ioannon, decisamente tra quelli che più di tutti hanno fatto rumore, ponendo fine al loro percorso all’interno del reality show in una maniera decisamente terribile. Ma non è tanto la fine della loro storia a far discutere, quanto un dettaglio che hanno notato i telespettatori e che richiama qualcosa che i due avevano fatto sui social poco prima dell’inizio del reality show. Di cosa stiamo parlando? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Raul Dumitras e Martina De Ioannon: la canzone con la quale terminano Temptation Island è la stessa di quando hanno cominciato

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con il falò di confronto finale tra Raul e Martina a Temptation Island, in molti hanno notato un piccolo dettaglio.

Che la storia finisse era scontato: lei si è avvicinata molto al single Carlo, lui ha dato vita a scenate di gelosia non sempre sanissime. E, tra l’altro, Martina ha ammesso di non amare più Raul, optando per lasciarlo definitivamente al termine del programma.

Quindi, al falò finale, i telespettatori hanno notato un dettaglio: gli autori hanno scelto un titolo pungente per la canzone che li ha accompagnati. Il brano in questione è “Mille giorni di te e di me” di Claudio Baglioni…

Un titolo decisamente ironico per come è andata finire ma che, alcuni lo hanno notato, Dumitras e De Ioannon avevano condiviso sui social poco prima dell’inizio di Temptation Island…

Che cosa è cambiato dopo il falò di confronto della coppia. Cosa è successo dopo il programma

Raul e Martina, lo sappiamo, non sono tornati insieme dopo il programma. Ma che fine hanno fatto?

Lui, a quanto pare, sembra star frequentando una delle tentatrici del reality show, Nicole. Anzi, a quanto pare tra i due va a gonfie vele.

Martina, invece, avrebbe provato a frequentare il tentatore Carlo ma, alla fine, pare che abbia deciso di non continuare a vederlo per intraprendere una relazione con una nuova persona, non appartenente al mondo dello spettacolo.

Photo Credis: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy