Per la prima volta nella storia, alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, assisteremo a qualcosa che non abbiamo mai visto (ci sarà anche l’Italia).

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono un argomento da mesi sulla bocca di tutti, ma finalmente stiamo arrivando al momento dell’apertura. I giochi saranno ufficialmente inaugurati questa sera, 26 luglio 2024, nella capitale francese. L’appuntamento è per le ore 19.30, con l’intera cerimonia che sarà trasmessa in chiaro su Rai Due e in streaming su Rai Play (oltre che su altre piattaforme a pagamento). C’è però un dettaglio che in molti non conoscono: quest’anno, per la prima volta nella storia, alle Olimpiadi vedremo qualcosa di totalmente diverso, proprio durante la cerimonia inaugurale. Volete sapere di che cosa si tratta? Sappiate che c’entra anche l’Italia!

LEGGI ANCHE:– Olimpiadi, letti anti-sesso: ecco cosa si sono inventati per evitare rapporti intimi tra gli atleti

Olimpiadi Parigi 2024: all’apertura succederà qualcosa di mai visto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, prevista per stasera alle 19.30, sarà un evento unico nella storia.

I rappresentanti dei 206 Paesi presenti sfileranno in una cornice unica. Il loro percorso comincerà in barca dal ponte Austerlitz e attraverserà 10 ponti della città. L’Italia, presente in barca insieme a Israele e Giamaica, sarà guidata dai portabandiera Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. Infine, la sfilata si concluderà alle 23.00 davanti al Trocadéro, sul Pont d’Iéna.

La giornata inaugurale sarà tutta qui: niente gare, niente competizione. Solo un incredibile show a cielo aperto, nel quale vedremo tutti gli atleti partecipanti sfilare sotto i propri colori nazionali. Alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron, oltre agli sportivi, ci saranno circa 3.500 artisti, tra cui Céline Dion e Lady Gaga!

Photo Credits: Shutterstock