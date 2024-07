Cristiano Ronaldo, le lacrime dopo il rigore sbagliato agli Europei sono un insegnamento ai calciatori italiani? Cosa è successo.

A pochi giorni dall’eliminazione dell’Italia dagli Europei 2024, mentre le polemiche sui calciatori azzurri continuano imperterriti, arriva una lezione da uno dei giocatori più vincenti della storia, uno dei campionissimi presenti alla competizione continentale alla guida del suo Portogallo: Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, infatti, nella gara contro la Slovenia, è parso completamente distrutto nel momento in cui ha sbagliato un rigore che, quasi a fine gara, avrebbe potuto decidere la qualificazione ai quarti di finale della nazionale lusitana. Per molti, le lacrime di CR7 sono un esempio, una semplice dimostrazione di quello che vuol dire essere attaccati alla maglia e ai colori della propria nazione, anche da parte di un atleta di 39 anni che ha già dato tutto ciò che poteva alla storia del calcio mondiale.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Agli ottavi di finale degli Europei 2024, il Portogallo ha sfidato la Slovenia chiudendo la gara ai rigori.

All’ultimo minuto del primo tempo supplementare, la nazionale lusitana aveva però ottenuto un rigore: Cristiano Ronaldo è andato sul dischetto ma il portiere slovacco Jan Oblak è riuscito a deviare la palla sul palo.

La reazione del campione portoghese è stata terribile, dato che è scoppiato in lacrime, facendo commuovere l’intero pubblico portoghese. I compagni sono corsi a consolarlo.

Poi la gara è finita effettivamente ai rigori, dove il Portogallo si è imposto per 3-0 (e Ronaldo non ha sbagliato), ma quella reazione ha fatto parlare molto di sé.

“Le lacrime di Ronaldo per il rigore sbagliato (dicesi Cristiano Ronaldo) sono uno schiaffo in faccia agli smidollati della Nazionale Italiana“, ha scritto una persona. E un’altra gli fa eco: “Ronaldo piange perché è un uomo che sente il peso della responsabilità di rappresentare un intera nazione…i giocatori italiani (escluso Donnarumma) non vedevano l’ora di andare al mare. La differenza è tutta lì“.

Bastoni e il LIKE al post di Biasin che scredita Spalletti: esplode un nuovo caso in Nazionale?

Nel frattempo, a proposito di atteggiamento dei calciatori della Nazionale, spunta un nuovo caso. Il giornalista Fabrizio Biasin ha scritto su Instagram un post molto critico nei confronti di Spalletti: “‘Per forza Inzaghi vince, i suoi giocatori son tutti forti’. Frase fatta sentita tutto l’anno. Ed è vero, sono tutti molto forti, ma emergono in un impianto che funziona. Oggi l’unico nerazzurro che ha giocato come gioca nell’Inter è Sommer. E infatti non ha preso un tiro“.

Tra i like comparsi c’è quello di Alessandro Bastoni, giocatore della Nazionale appena eliminata dagli Europei, oltre che dell’Inter tirata in ballo dal giornalista. Che il suo like sia a sua volta una polemica contro l’allenatore azzurro?

