Cosa ha detto Gianmarco Tamberi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la vittoria dell’oro agli Europei di Roma?

Gli Europei di Atletica di Roma hanno visto la vittoria di Gianmarco Tamberi, vincitore dell’oro nel salto in alto di fronte a uno stadio Olimpico gremito e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si è parlato molto del suo gesto, in particolare perché l’atleta marchigiano, nel bel mezzo dei festeggiamenti, ha deciso di oltrepassare la recinzione e di salire fino alla tribuna autorità, abbracciando il Capo dello Stato (che ha ricambiato). Con lui ha anche scambiato qualche parola, facendo scatenare immediatamente i social. Cosa ha detto a Mattarella? E come ha risposto il Presidente della Repubblica? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Gianmarco Tamberi sale in tribuna da Mattarella: cosa si sono detti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La scena l’abbiamo vista tutti: dopo la vittoria dell’oro agli Europei di Atletica di Roma, Gianmarco Tamberi ha superato le recinzioni ed è salito in tribuna autorità, dove è andato ad abbracciare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’atleta marchigiano ha abbracciato il Capo dello Stato, felicissimo a sua volta, facendo scatenare i social. In molti, infatti, si sono immaginati cosa abbiano potuto dirsi.

C’è chi ha azzardato che Mattarella gli abbia chiesto: “Anche tu problemi col barbiere?”. E c’è chi pensa al suo stato d’animo: “Costretto al secondo mandato quando ormai pensavi solo a goderti la pensione, devi fare da balia a un branco di politici inetti e subire pure gli attacchi di qualche analfabeta istituzionale, ma vuoi mettere serate come questa? Mattarella è tutti noi“.

E ancora: “trovate qualcuno nella vita che sorride e vi guarda come Sergio Mattarella guarda Gimbo Tamberi saltare 2.34 diventando per la terza volta campione d’Europa“.

Il gesto di Tamberi all’uscita dallo stadio: cosa ha fatto pensando di non essere ripreso

Un’altra bellissima scena, Gianmarco Tamberi l’ha fatta vedere dopo il saluto con Mattarella, poco prima di lasciare lo stadio, forse pensando di non essere inquadrato.

L’atleta, mentre usciva, si è fermato a stringere la mano a uno steward che lo aveva rincorso, regalandoci un altro momento nel quale possiamo capire tutto il senso dello sport.

Photo Credits: Kikapress