Larissa Iapichino vince l’argento agli Europei d’atletica di Roma, ma nella vita voleva fare tutt’altro! L’abbraccio con la mamma Fiona May!

Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei d’atletica di Roma nel salto in lungo. Per lei, appena 21-enne, quella di mercoledì sera è stata una vittoria incredibile al di là del secondo posto: Larissa è la miglior lunghista italiana, detentrice del record italiano indoor grazie a un salto di 6,97 metri. In molti non lo sanno, ma lei in realtà non voleva nemmeno dedicarsi allo stesso mestiere dei genitori, anzi. Nella vita voleva fare tutt’altro. Non ci resta che andare a scoprire il motivo di questo cambiamento e come sia riuscita a cambiare del tutto prospettiva!

Larissa Iapichino: l’argento agli Europei e l’abbraccio con la mamma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Larissa Iapichino ha conquistato l’argento agli Europei di Roma. Un secondo posto straordinario per l’atleta italiana che, al termine della gara, è corsa ad abbracciare la mamma, Fiona May, presente in tribuna.

Le due donne, visibilmente commosse, si sono strette in un lunghissimo abbraccio, con una Fiona in lacrime che ha avvolto la figlia per quasi un minuto, abbracciandola e baciandola.

L’abbraccio fra mamma Fiona May

e sua figlia Larissa Iapichino.♥️#Roma2024 pic.twitter.com/UEpHF39pw6 — Since 1990🤍 (@Since1990_F) June 12, 2024

Europei atletica, la figlia di Fiona May odiava l’atletica. Cosa le ha fatto cambiare idea

Quello che in molti però non sanno è che Larissa Iapichino, prima dell’argento e all’inizio della carriera, non voleva fare l’atleta.

Lei, campionessa Europea Under 20 e Under 23, vicecampionessa Europea indoor, primatista italiana assoluta indoor, pur essendo figlia di due campioni come Fiona May e Gianni Iapichino, voleva fare tutt’altro.

“Due sportivi in casa erano già troppi – ha rivelato prima degli Europei – volevo costruirmi una cosa tutta mia. Desideravo crearmi la mia strada e fare qualcosa di totalmente diverso“.

Voleva dedicarsi alla ginnastica artistica, con la quale ha iniziato, prima di passare all’atletica.

“Quando iniziai a fare atletica mi sentivo spesso dire ‘diventerai brava come i tuoi genitori’… Proprio non lo potevo sentire, volevo solo dimostrare che avrei fatto tutt’altro“, ha ricordato.

Ma poi, allenamento dopo allenamento, salto dopo salto, Larissa è diventata una delle campionesse italiane più vincenti della disciplina. A soli 21 anni, le auguriamo che sia solo l’inizio di una carriera strepitosa!

