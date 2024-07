Il nuotatore italiano Nicolò Martinenghi non canta l’inno italiano dopo la vittoria nei 100 rana alle Olimpiadi 2024. Ecco il motivo dietro questa scelta scaramantica

Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno visto il nuotatore italiano Nicolò Martinenghi trionfare nella gara dei 100 rana, portando a casa una meritatissima medaglia d’oro. Tuttavia, uno degli aspetti più discussi del suo trionfo è stata la sua decisione di non cantare l’inno nazionale durante la cerimonia di premiazione. La scelta ha suscitato curiosità e interrogativi, portando Martinenghi a spiegare il motivo dietro il suo gesto.

Martinenghi ha dichiarato che non cantare l’inno non è un atto di disprezzo o menefreghismo, ma piuttosto una questione di scaramanzia. Durante un’intervista rilasciata a Rai Sport, il campione ha affermato che per lui il podio rappresenta un momento intimo e personale. “A me interessa solo essere su quel podio e sentire l’inno italiano, anche se non lo canto, non per menefreghismo, ma per scaramanzia,” ha spiegato Martinenghi.

Il nuotatore varesino ha rivelato che questa è una sua abitudine consolidata e che non canta l’inno nazionale ogni volta che vince una gara. Questa scelta è per lui una forma di rituale personale che lo aiuta a godersi appieno il momento del trionfo. Durante la cerimonia di premiazione, Martinenghi ha preferito ascoltare le note dell’inno, assaporando ogni istante della sua vittoria.

“Oggi rispetto a tre anni fa, nonostante il metallo sia più prezioso, il podio me lo sono goduto tutto e ho capito cosa mi stava succedendo attorno, tre anni fa non mi ricordo nemmeno cosa stessi provando” ha confessato il nuotatore, che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (avvenute nel 2021 a causa della Pandemia) aveva vinto la medaglia di bronzo, sempre nei 100 metri rana, oltre al bronzo nei 4×100 metri misti.

La scelta di Martinenghi di non cantare l’inno nazionale, quindi, è una tradizione personale che gli permette di vivere il podio in modo unico e significativo. Questo gesto, sebbene possa sembrare insolito, rappresenta per lui una forma di rispetto e gratitudine verso il momento che sta vivendo, rendendo la sua vittoria ancora più speciale e memorabile.

