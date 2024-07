Una foto di Thomas Ceccon alle Olimpiadi di Parigi 2024 sta facendo impazzire praticamente tutti. Cosa ha fatto il celebre nuotatore?

Le qualità sportive di Thomas Ceccon non le scopriamo certo adesso: campione del mondo dei 100 metri dorso a Budapest 2022 e primatista mondiale, oltre alla medaglia d’oro ai mondiali di Fukuoka nei 50 metri delfino, anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 ci sta regalando non poche soddisfazioni. Il nuotatore è stato in grado di far conquistare all’Italia la seconda medaglia d’oro dei giochi nei 100 metri dorso, ma a far parlare di sé più che le imprese in vasca è il suo aspetto fisico. Sì che Ceccon è un gran bel ragazzo, ma in uno scatto rubato durante i festeggiamenti per il bronzo nella staffetta stile libero sono tanti e tante ad aver notato un dettaglio che sta facendo impazzire praticamente tutti. Di cosa si tratta?

Thomas Ceccon: lo scatto alle Olimpiadi di Parigi 2024 che sta facendo impazzire tutti i fan

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nei 100 metri dorso delle Olimpiadi di Parigi 2024, Thomas Ceccon ha vinto l’oro, mentre si è portato a casa il bronzo insieme alla squadra italiana nella staffetta stile libero.

Durante la premiazione, su X qualcuno ha ritagliato un frame dai festeggiamenti, nel quale lo si vede applaudire con le mani in alto…

Nella foto, la felpa gli si solleva mettendone in risalto un addome scolpito, una V che sta facendo impazzire praticamente tutti.

This is the sluttiest thing a man can do pic.twitter.com/CX1aV2RDk7 — Meech (@MediumSizeMeech) July 29, 2024

La sua perfezione fisica non lascia indifferenti e, come un moderno David di Michelangelo, sta facendo sì che Ceccon venga celebrato anche oltre le prestazioni in vasca.

Non è un caso che una semplice immagine abbia fatto 10 milioni di views in pochissime ore…

D’altronde anche lui, a 23 anni, oltre che essere un campione è un gran bel ragazzo e questa attenzione mediatica se la merita tutta!

