Dopo la vittoria dell’Italia del volley alle Olimpiadi, il telecronista Rai lancia una frecciatina ben mirata, prendendo le difese di Paola Egonu.

La vittoria delle azzurre della pallavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha esaltato gran parte dei tifosi e degli appassionati di volley, anche per via della netta vittoria finale conquistata per tre set a zero contro le statunitensi: a far storcere il naso a qualcuno, tuttavia, è stata la polemica (l’ennesima di questi giochi olimpici) sollevata da un telecronista Rai e che ha come oggetto la campionessa italiana Paola Egonu. Ma chi sarà mai stato l’autore di questo nuovo polverone? E quale, soprattutto, sarà stata la vicenda che ha messo al centro una delle pallavoliste nazionali più amate della storia? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Paola Egonu: la frecciatina del telecronista Rai dopo l’oro dell’Italia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La vittoria dell’oro da parte dell’Italia del volley ha colpito innanzitutto la fantasia dei tifosi italiani ma, soprattutto, ha scatenato i fan delle nostre campionesse.

Tra questi si può annoverare anche Marco Fantasia, telecronista Rai, che nel descrivere la vittoria azzurra ha fatto riferimento a Paola Egonu.

“Che risultato, che impresa. E poi Paola Egonu… medaglia d’oro in faccia agli hater! Noi siamo con te! La leggenda del volley siete voi, la storia siete voi. Grazie per sempre ragazze, da tutti gli italiani“, ha detto il commentatore a margine della vittoria.

Ma contro chi se la sarà mai presa il giornalista della Rai? Chi saranno questi hater che ce l’hanno con la campionessa?

Sappiamo bene che Paola Egonu è da sempre al centro di polemiche legate a razzismo ed omofobia, sarà per questo che Fantasia avrà deciso di sfogarsi con quell’intervento?

La frecciata di Egonu dopo la medaglia d’oro: “Velasco ha costruito quella squadra che non…”

Quanto alla diretta interessata, dopo la vittoria della medaglia d’oro, Paola Egonu ha dato i meriti soprattutto al suo coach, lanciando una sorta di frecciata al ct precedente, Davide Mazzanti: “Ci siamo concentrate punto dopo punto, sono ancora incredula ma posso dire di essere fierissima e contentissima. E che questa è la giornata più bella della mia vita. Velasco è stato bravo a unirci tutte e a costruire quella squadra che mancava da un po‘”.

Photo Credits: Shutterstock