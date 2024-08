Simone Biles ha vinto ben 4 medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma la cifra che ha guadagnato è davvero bassa.

Tra le veterane delle Olimpiadi di Parigi 2024 c’è una ragazza statunitense che, all’età di 27 anni è per la terza volta ai giochi dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 e Rio de Janeiro 2016: stiamo parlando di Simone Biles, campionessa di volteggio, trave e corpo libero nella ginnastica artistica che, da anni, rappresenta un punto di riferimento internazionale per la disciplina. Simone Biles, infatti, è la ginnasta che ha conquistato più medaglie della storia ai Campionati del Mondo (ben 30, di cui 23 d’oro), nonché la più medagliata di sempre fra Mondiali e Olimpiadi, avendo vinto un totale di 41 medaglie, più di qualsiasi uomo o donna prima di lei. Quello che è però fa discutere è la cifra (bassa e ridicola) che ha guadagnato dopo aver conquistato ben tre medaglie d’oro e una d’argento ai giochi di quest’anno. Curiosi di scoprire quanto? Andiamo a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE:– Sai perchè gli atleti mordono le medaglie? Non è solo per i fotografi. Cosa significa in realtà

Simone Biles: alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha vinto quattro medaglie. Quanto ha guadagnato?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Simone Biles è una delle atlete più celebrate delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha vinto 4 medaglie. La ginnasta si è portata a casa tre ori e un argento e, contando, anche i giochi di Rio e Tokyo, può contare su un medagliere olimpico che arriva a 11.

A far sorridere è però la cifra che la federazione americana le corrisponderà per via dei suoi successi. Secondo Forbes, infatti, gli atleti statunitensi guadagnano circa 37.500 dollari per l’oro, 22.5000 per l’argento e 15.000 per il bronzo.

Ne deriva che Simone ha guadagnato circa 127.500 dollari (117mila euro): una cifra estremamente ‘bassa’ se si pensa a quanto guadagnano gli atleti italiani.

Ogni italiano, infatti, guadagna 180mila euro per l’oro, 90mila euro per l’argento e 60mila euro per il bronzo… Sono gli italiani che guadagnano troppo o gli statunitensi che guadagnano troppo poco?

Photo Credits: Shutterstock