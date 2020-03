Ivana Icardi, notte di passione davanti alle telecamere di Supervivientes

Protagonista di Supervivientes, Ivana Icardi si è lasciata andare ad una notte di passione con Hugo Sierra: scandalo davanti alle telecamere, il video

Ivana Icardi e Hugo Sierra non fermano i bollenti spiriti a Supervivientes

Che Ivana Icardi non temesse le telecamere né i giudizi degli spettatori è cosa nota: prima di dare scandalo in Spagna a Supervivientes con Hugo Sierra, ha dato spettacolo in Italia durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello insieme a Gianmarco Onestini.

La sorella di Mauro Icardi, però, nel recente passato ha anche pesantemente criticato Wanda Nara ingaggiando con la cognata un amaro botta e risposta che ha lasciato tramortito il povero calciatore del PSG.

Adesso che è volata in Spagna alla volta della versione iberica de L’Isola dei Famosi, deve continuare ad alimentare la sua reputazione e cosa c’è di meglio di una notte di passione con Hugo Sierra davanti alle telecamere?

Sulla spiaggia la Icardi insieme a Hugo Sierra, le immagini del momento hot

I due, che sin dall’inizio non hanno nascosto una sintonia reciproca, si erano già scambiati un bacio appassionato qualche giorno fa senza mostrare alcuna vergogna, poi l’interesse è evidentemente cresciuto.

I concorrenti, infatti, hanno chiesto agli altri di avere la loro intimità sulla spiaggia costringendoli a trovare riparo per la notte lontani dalla loro alcova: sistemate le coperte, Ivana Icarda e Hugo Sierra si sono così lasciati andare a bollenti e incontrovertibili effusioni e movimenti a pochi centimetri dalle telecamere ad infrarossi.

La travolgente passione è scoppiata dopo che, per le regole di gioco, la showgirl e Sierra sono rimasti separati perché in due gruppi diversi, ma sarà vero amore o si tratta di dolce vendetta?

Per il momento facciamo notare che Hugo Sierra è l’ex dell’attuale fiamma di Gianmarco Onestini, con cui Ivana non ha chiuso i rapporti pacificamente. Staremo a vedere se la loro storia durerà…

