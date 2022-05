Metabolismo lento? L’errore che non sai di commettere

Spesso sentiamo parlare di metabolismo lento. Perché è controproducente per la nostra forma fisica e quali sono gli errori da non fare?

Tra i fattori che possono influire sulla nostra forma fisica c’è il metabolismo. Quello detto basale ovvero a riposo, comprende le energie che usiamo per attivare il nostro organismo. Un metabolismo lento è controproducente mentre uno veloce permette di bruciare più calorie e meglio.

Leggi anche : >> COME ACCELERARE IL METABOLISMO CON QUESTI SEMPLICI TRUCCHI A TAVOLA

Ci sono azioni che possiamo fare per aiutarlo ed errori che magari non sappiamo di commettere. Come ad esempio bere poca acqua, fare diete drastiche o digiunare. Lasciar passare troppo tempo tra un pasto e l’altro, porta il corpo ha rallentare il metabolismo per sopperire alla mancanza di nutrienti. Per lo stesso motivo le diete drastiche lo ‘favoriscono’.

È controproducente anche mangiare troppo velocemente che comporta un affaticamento per la digestione e avere una vita sedentaria. I muscoli del nostro corpo se mantenuti attivi bruceranno più calorie.

Crediti foto@Shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.