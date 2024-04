Vladimir Luxuria confermata come opinionista all’Isola dei Famosi 2023 ma cambia il suo modo di interpretare il ruolo rispetto all’anno scorso. Ecco come.

Tra le conferme dell’Isola dei Famosi di quest’anno c’è Vladimir Luxuria, rimasta a vestire il ruolo di opinionista dopo averlo ricoperto lo scorso anno. Ma qualcosa sembra cambiato nella sua maniera di interpretarlo. Quali sono le differenze rispetto allo scorso anno?

Vladimir Luxuria all’Isola 2023 ha un ruolo di opinionista differente?

Chi ha visto l’Isola dei Famosi 2022 lo ricorda: Vladimir era famosa per aizzare le polemiche sui protagonisti del reality show. Basti pensare ai mille exploit contro Gustavo e Jeremias Rodriguez. Quest’anno, tuttavia, le cose sono cambiate in seguito alla nuova linea editoriale di Mediaset, che vuole un’Isola meno trash, così come è stato per il GF Vip.

“Noi partiamo avvantaggiati perchè non siamo in diretta 24 ore al giorno, quindi se ci saranno cose orrende preferiamo non mandarle in onda”, ha dichiarato qualche giorno fa Vladimir Luxuria a SuperGuidaTv.

E poi ha aggiunto: “Credo che quest’anno ci sarà una maggiore attenzione, senza perdere però la veridicità del programma. Credo che il compito di noi opinionisti è anche quello di non aizzare e di non gettare benzina sul fuoco. Di invitare anche a un linguaggio civile, perché comunque ci seguono milioni di telespettatori. C’è già tanto odio in giro, non c’è bisogno di fomentarlo attraverso una trasmissione televisiva”.

Insomma… il suo ruolo sarà meno improntato alla polemica e più rivolto al dialogo e ai momenti divertenti. Insomma, un po’ diverso da quello a cui eravamo abituati…

Isola dei famosi, la sfuriata di Cecchi Paone: quel dettaglio discordante sul conduttore tv

Non che sfuriate all’Isola non se ne vedano, anzi. Siamo pronti a pensare che qualcosa succederà, specie per i personaggi che sono in gioco. La polemica riguarda soprattutto Alessandro Cecchi Paone, di cui molti hanno rispolverato una vecchia sfuriata, ai tempi del primo Grande Fratello.

Quando nel 2001 il reality show vinse il Telegatto al posto de “La Macchina del Tempo” come “Miglior trasmissione di costume e cultura”, molti si ricordano quella sua esplosione in diretta tv.

“Cosa c’entra il Grande Fratello con la cultura? Facciamo una fatica terribile per fare cultura in prima serata e poi si fa scegliere la gente tra il nostro programma e il Grande Fratello…”, disse. Cosa sarà cambiato nel frattempo? Perché in questi ultimi vent’anni lo abbiamo visto tre volte all’Isola dei Famosi e una al GF Vip…

Vladimir Luxuria condurrà l’Isola dei Famosi 2024: ma manterrà le promesse fatte un anno fa?

Vladimir Luxuria sarà al timone della nuova edizione de l’Isola dei Famosi. Ebbene sì, pare proprio che l’ex opinionista della trasmissione prenderà il posto di Ilary Blasi. Inoltre, scegliendo Sonia Bruganelli come opinionista, anche l’ex moglie di Paolo Bonolis si è sentita di fare un commento sulla nuova conduzione.

La Bruganelli, infatti, ha dichiarato: “Vladimir ha sempre dimostrato di essere una donna coraggiosa, anche accettando questo compito impegnativo. Credo che Elenoire sia perfetta per l’Honduras perchè ha una tempra non indifferente. Io forse sarà meno “entrante”, ma non posso promettere cose che poi magari non mantengo”.

Per quanto riguarda il futuro dell’Isola dei Famosi, anche Ilary Blasi ha scelto di esprimersi sulla sua successora. Eppure, non ha dato nessun consiglio all’”erede” Vladimir Luxuria. Eppure, pare abbia ironizzato sul fatto che i “suoi” opinionisti (prima Signorini al Gf e ora Luxuria) riescano in una sorta di scalata.

“Alfonso e Vladimir da opinionisti a conduttori? Sono una strega, una veggente, come li illumino io non li illumina nessuno. Sono contenta per Alfonso e sono contenta per Vladimir, sono persone speciali. Faccio il tifo per Vlady per questa nuova avventura, e non mi sento di darle consigli perché io non sono la presentatrice classica e lei non credo ne abbia bisogno“.

Alla fine, la prima puntata della nuova edizione de l’Isola dei Famosi andrà in onda stasera. Staremo a vedere come se la caverà la nuova conduttrice al timone. E, soprattutto, se manterrà la sua promessa di non aizzare liti tra gli avventurieri in Honduras!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset