Barcellona, Spagna – Il Sónar, uno dei festival musicali più acclamati al mondo, sta per compiere un traguardo epico: il suo 30° anniversario. Dal 15 al 17 giugno 2023, la città catalana si trasformerà in una mecca per gli amanti della musica, ospitando oltre 100 performance che spaziano dai concerti dal vivo ai DJ set. Questo anniversario speciale del Sónar rappresenta tre decenni di celebrazioni e innovazioni costanti, consolidando il festival come uno spazio di scoperta e ispirazione per generazioni di artisti, sia locali che internazionali. Un momento importante per tutta la musica, un festival di fama mondiale che accoglie il pubblico più “disuguale” da tutto il globo!

I momenti salienti del programma di concerti saranno semplicemente mozzafiato. Con artisti del calibro di Aphex Twin, BICEP live, Bad Gyal, Little Simz, Fever Ray, Oneohtrix Point Never, Max Cooper ed Eric Prydz con il suo spettacolo unico HOLO, il Sónar 2023 promette di offrire esperienze musicali indimenticabili.

In particolare, l’atteso debutto in Spagna del rapper Cakes Da Killa e la performance eccezionale di Shygirl saranno momenti epocali. L’icona queer spagnola Samantha Hudson farà ritorno con il suo nuovo spettacolo “AOVE Black Label”, mentre La Zowi porterà al Sónar by Night la sua “La Reina del Sur“, un’esperienza unica nel suo genere.

Ma il Sónar non è solo un festival di concerti. È un’esperienza totale che unisce arte, scienza e cultura digitale. L’incontro internazionale di Sónar+D, che si svolgerà contemporaneamente al festival, sarà aperto al pubblico come mai prima d’ora. Quest’anno, Sónar+D sarà il più interattivo e coinvolgente nella storia dell’evento. Con due palchi situati nel cuore del festival e oltre cento attività diverse, tra cui masterclass, forum di discussione, conferenze e un’area espositiva per i progetti, Sónar+D sarà il punto di incontro di menti creative provenienti da tutto il mondo.

Inoltre, per la prima volta nella storia del Sónar, i titolari di pass per delegati potranno godere di cinque ore di attività esclusive. Dalle 10 alle 15 di giovedì 15 e venerdì 16 giugno, i delegati avranno l’opportunità di immergersi in un mondo di conoscenze e connessioni senza precedenti, incontrando i protagonisti dell’industria musicale e delle tecnologie digitali.

Il Sónar 2023 si prepara a stupire il pubblico con un’edizione epica che celebra il passato, il presente e il futuro della musica e dell’arte. Preparatevi a vivere tre giorni indimenticabili all’insegna dell’innovazione, dell’ispirazione e della celebrazione.

Non mancate l’appuntamento con il festival che ha ridefinito il panorama musicale mondiale!