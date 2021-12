Dominio pubblico – La città agli U25, bando aperto dal 6 dicembre

Il festival multidisciplinare Dominio Pubblico chiama a raccolta 100 artisti Under 25 per oltre 50 eventi nell’estate 2022: bando aperto

Giovani, creatività, futuro, prospettiva e arte: tutto questo è Dominio Pubblico – La città agli Under 25, che si prepara a chiamare a raccolta 100 artisti per oltre 50 eventi che andranno in scena nell’estate del 2022.

Dominio Pubblico, aperto il bando del Festival sul creatività per gli U25

Due saranno i nuovi spazi che accoglieranno gli artisti della generazione Zeta, quelli che vivono in un presente sotto vuoto, o per citare il cantautore 23enne Eugenio Sale “in un eterno e inutile presente”.

Le due location principali del Festival multidisciplinare saranno il Teatro India, grazie alla collaborazione con Teatro di Roma – Teatro Nazionale, e Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, gestito da ATCL.

Il Teatro di Roma – Teatro Nazionale, attraverso la consulenza artistica di Giorgio Barberio Corsetti e quella di Francesca Corona per il Teatro India, sostiene e condivide la promozione e la diffusione del bando attraverso i propri canali di comunicazione. Lo stesso avviene con lo Spazio Rossellini grazie alla supervisione del direttore Alessandro Berdini, dell’AD Luca Fornari e della responsabile della programmazione artistica Katia Caselli.

Il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, il Comune di Roma – Roma Culture e il Municipio VIII sostengono il progetto di Dominio Pubblico che, dal 2013 – dopo essere stato riconosciuto come una delle 20 realtà meritevoli nel capitolo promozione/ formazione del pubblico dal Ministero della Cultura – a oggi ha allargato i propri orizzonti.

Sotto la direzione di Tiziano Panici, infatti, la rassegna multidisciplinare può contare su una comunità di oltre 800 ragazzi – artisti che danno nuova linfa al progetto.

Il bando è disponibile dal 6 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, sette sono le sezioni previste: Teatro / Performance; Performance Urbane /Site Specific / Circo; Danza; Musica dal vivo; Arti Visive; Cinema; Arti Digitali. La direzione artistica U25 del Festival valuterà le proposte insieme a degli esperti del settore scelti per ogni sezione.

