Legumi ricchi di ferro fibre e proteine, le fave sono perfette per la dieta visto che hanno un basso contenuto di calorie. Ma oltre ai benefici ci sono anche alcune controindicazioni pericolose.

Fave, i benefici poco conosciuti e le (pericolose) controindicazioni

Tra i principi nutritivi delle fave che fanno molto bene al nostro corpo, ci sono fosforo, potassio vitamine A e K. Essendo ipocaloriche e donando un senso di sazietà, sono perfette se si vuole perdere peso. Grazie alle loro proprietà sono adatte alle donne in gravidanza, aiutano a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo e di glucosio nel sangue e secondo uno studio scientifico combattono il parkinson. Possono essere mangiare cotte e crude, e sebbene hanno abbiano molti effetti positivi ci sono anche delle controindicazioni da non sottovalutare.

Controindicazioni

Chi soffre di favismo, sa bene che non le deve assolutamente consumare. Ingerire fave procurerebbe un’improvvisa distruzione dei globuli rossi che provoca anemia emolitica. Non sono indicate nemmeno a chi soffre di diarrea e i soggetti diabetici devono limitarne il consumo all’interno di una alimentazione varia e controllata.

