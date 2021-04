Popcorn e cioccolato, gli spuntini inaspettatamente sani tra un pasto e l’altro

Quando la fame chiama rispondiamo, ma con questi snack non rischiamo di farci del male

Ci sono anche popcorn e cioccolato tra gli insospettabili spuntini che gli esperti consigliano quando la fame chiama. E di snack e attacchi di fame ne sappiamo qualcosa visto che siamo chiusi in casa da un anno. La noia, lo stress, lo smartworking sono tutte condizioni dalle quali cerchiamo di distrarci anche attraverso il cibo. Non è un caso allora che, secondo un’indagine della Coldiretti, durante il 2020 gli Italiani siano ingrassati di circa due chili.

Ecco quindi alcune dritte su come comportarci quando, tra un pasto e l’altro, non riusciamo proprio a placare il brontolio dello stomaco. Chi ha detto infatti che lo spuntino non possa essere salutare oltre che appagante?

Gli spuntini che fanno bene

Se ci buttiamo sullo yogurt non sbagliamo mai. Meglio se intero o quello greco. Ancora meglio se aggiungiamo della frutta fresca in modo da assicurarci vitamine e sali minerali.

Ottimo anche un mix di frutta secca come mandorle, noci, pistacchi e arachidi, indicato pure per chi è a dieta. Le proteine e i grassi buoni che contengono infatti sono in grado di attivare il metabolismo.

Popcorn e cioccolato promossi come spuntini

Forse non l’avreste mai detto ma anche popcorn e cioccolato sono spuntini perfetti. I popcorn si preparano rapidamente al microonde e sono decisamente sazianti ma senza grassi. Sono carboidrati, questo sì: due manciate circa corrispondono a un pacchetto di cracker.

Il cioccolato sazia, appaga la voglia di dolce, fa bene all’umore e ci assicura una serie di antiossidanti e polifenoli utili per un effetto antinfiammatorio sull’organismo. Preferibile il cioccolato fondente con una percentuale di cacao dal 70% in su, che contiene pochi zuccheri. Andiamoci piano però con la quantità: due o tre quadratini tra un pasto e l’altro sono sufficienti. Un altro modo per mangiare cioccolato è scioglierlo e intingervi spiedini di frutta.

Frutta essiccata e verdure: provale così

Non solo popcorn e cioccolato. Semaforo verde anche per la frutta essiccata, soprattutto 3/4 pezzi di cocco, e verdure come carota, sedano e finocchio. Sono leggerissime, ricche di fibre e acqua. Decisamente da provare intingendole in una crema di mandorle oppure nel burro di arachidi.