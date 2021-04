Non riesci a dimagrire? Accelera il metabolismo con questi trucchi a tavola

Per perdere peso ci sono alcuni cibi che non dovrebbero mancare a tavola: ecco quali

Dimagrire dovrebbe essere contemplato tra le fatiche – moderne – di Ercole. Purtroppo non basta la buona volontà, serve tanta costanza, anche una discreta dose di pazienza e, diciamocelo, anche di fortuna. Quel che però è innegabile è che una buona alimentazione sia indispensabile. A questa va affiancato anche l’esercizio fisico. Insomma uno stile di vita il più possibile sano, che ci faccia recuperare un po’ di salute. E pazienza se non perderemo tutti i chili che vorremmo, l’importante è incamminarci sul sentiero giusto.

Ma come fare per dimagrire senza fare la fame? Si tratta di accelerare il metabolismo. Ci sono dei cibi che si rivelano molto utili in questo senso. Ecco perché non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola. Vediamo quali sono.

Dimagrire con peperoncino e spezie

Partiamo dal peperoncino, che ha un’azione benefica grazie alla capsaicina, un composto chimico in grado di svolgere un’azione stimolante sia sui processi metabolici che circolatori. Se da una parte il metabolismo subisce un’accelerazione, dall’altra si riduce lo stimolo della fame e quindi saremo sazi più a lungo. Per restare in tema, spezie come cannella, pepe di Cayenna, pepe nero, cipolla in polvere e zenzero sono tra quelle con una maggiore azione stimolante nei confronti del metabolismo.

Cereali integrali

Per dimagrire sono ottimi anche i cereali integrali come il riso o l’avena. Il motivo è che offrono energia in maniera graduale e costante, evitando che si generino i picchi insulinici tipici di cibi troppo zuccherini. Via libera anche ai broccoli, che aiutano l’organismo a svolgere i processi depurativi e di eliminazione delle tossine, alle zuppe e minestre.

Lo studio su mele e pere

Un buon alleato nell’opera di dimagrimento è il tè verde, che rende più efficiente il metabolismo, così come le mele e le pere. Uno studio condotto dall’Università di Rio De Janeiro su un campione di donne ha rivelato che coloro avevano consumto tre mele o tre pere al giorno perdevano peso più rapidamente rispetto a quelle che non consumavano questi frutti quotidianamente.

Molto utile per dimagrire anche il consumo di agrumi e di cibi ricchi di omega-3, come semi di lino, semi di zucca, semi di girasole, noci e anacardi.