Sabrina Ferilli a Sanremo, il segreto per essere così in forma

Una carriera strepitosa e una bellezza disarmante: Sabrina Ferilli sarà tra le conduttrici di Sanremo 2022. Ecco il suo segreto di bellezza

Il prossimo 1 Febbraio prenderà il via la Il Festival della Canzone Italiana, Sanremo 2022 che vedrà ancora una volta direttore artistico Amadeus affiancato da un bull di straordinarie donne. Sabrina Ferilli, Ornella Muti, Drusilla Foer, Lorena Cesarini e Maria Chaira Giannetta. Donne bellissime e diverse tra loro, tutte accomunate oltre che dal talento da una splendida forma fisica.

Come quella di Sabrina Ferilli che passata la soglia dei 50 anni, sfoggia ancora una perfetta forma una pelle stupenda e una chioma invidiabile. Ma qual è il suo segreto di bellezza? Un’alimentazione equilibrata e sana; niente diete particolari, stando a quanto ha rivelato l’attrice, ma piuttosto un’attenzione a non mangiare una quantità eccessiva di carboidrati e pochi grassi.

Vado in palestra quattro volte a settimana ma questo mi permette poi di mangiare e bere tutto ciò che voglio. Mai fatta una dieta. A tavola non accetto privazioni Sabrina Ferilli

Per concedersi però qualche piacere a tavola e mantenere una splendida forma fisica, Sabrina Ferilli fa molta attività fisica: 4 volte alla settimana va in palestra a scolpire il fisico. La sua disciplina è lo Strike Zone.

Strike Zone: come funziona?

Si tratta di un allenamento che unisce i movimenti fluidi e lenti dello yoga a quelli dinamici delle arti marziali. Rafforza la muscolatura, aumenta la flessibilità, e va a tonificare soprattutto la zona addominale, glutei e . Gli esercizi dello Strike Zone, inoltre, non vanno a stressare le ossa e la colonna vertebrale.

Tra i segreti di bellezza di Sabrina Ferilli, che il prossimo 28 giugno spegnerà 58 candeline, c’è anche lo scrub all’avena. Gli ingredienti per questa routine fai da te sono: avena tritata (acquistata in erboristeria) e olio extravergine di oliva. Per avere capelli sani e lucenti, l’attrice usa l‘aceto di mele: l’ultimo risciacquo lo fa con acqua fredda e aceto appunto, così da dare luminosità ai capelli ed eliminare il calcare.

