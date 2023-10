Tatuaggio alle sopracciglia: cosa fare prima e dopo un trattamento di sfumatura alle sopracciglia.

Il tatuaggio alle sopracciglia è il trattamento estetico più richiesto: basta un piccolo tatuaggio alle sopracciglia per valorizzare lo sguardo in modo naturale e per non ricorrere a matite e trucchi tutti i giorni.

Negli anni le tecniche di trucco semipermanente hanno raggiunto alti livelli di perfezionamento, ed oggi si può ottenere un risultato perfetto con il microshading: un delicato lavoro manuale che disegna una sfumatura del tutto naturale, modellando la forma delle proprie sopracciglia.

Le sopracciglia tatuate hanno una durata variabile: come mantenere il più a lungo possibile il tatuaggio alle sopracciglia?

Abbiamo chiesto consigli ad un’esperta del settore: Sara Cangemi, estetista specializzata in sfumatura alle sopracciglia e vincitrice del quinto posto al Campionato Mondiale Wulop Italia 2023 Categoria Sfumatura Sopracciglia.

Sara Cangemi essendo specializzata in trattamenti di sopracciglia, labbra ed eyeliner sa bene quali sono le indicazioni da seguire pre-trattamento per un risultato impeccabile e duraturo.

L’esperta consiglia di non bere caffè prima del tatuaggio, altrimenti c’è il rischio che il colore non attacchi bene alla pelle.

Quindi no alla caffeina che, per le sue proprietà eccitanti, altera il flusso sanguigno e favorisce una maggiore fuoriuscita di sangue che non permette al colore di fissarsi sulla pelle.

Altro consiglio è evitare prodotti esfolianti: l’esfoliazione, insieme alle impurità, potrebbe rimuovere anche il colore del tatuaggio riducendone, così, i tempi della durata.

Inoltre assolutamente da non esfoliare le pelli molto sensibili: c’è il rischio di escoriazioni.

Ceretta alle sopracciglia: controindicazioni e rischi

Sconsigliata la ceretta: le sopracciglia sono una zona molto sensibile e gli strappi della ceretta provocano rossore sulla parte trattata.

Inoltre quelli che definiamo brufoli, in realtà sono proprio i follicoli infiammati dopo la ceretta.

E nella peggiore delle ipotesi si potrebbe compromettere l’aspetto delle sopracciglia con uno strappo fatto male.

Sfoltire le sopracciglia con le forbici è antiestetico: meglio affidarsi ad un’esperta

Assolutamente bandite forbici e lamette!

Tagli e sfoltiture compromettono il naturale ciclo di vita dei peli che iniziano a crescere doppi ed ispidi.

La forma delle sopracciglia diventa ingestibile: i peli cresciuti dopo averli sfoltiti, crescono in diverse direzioni e creano spazi vuoti.

Consiglio? Pinzetta; e meglio ancora se usata da una esperta estetista!