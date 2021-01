Hai sempre freddo? I 5 motivi principali, i rimedi e quando preoccuparsi

Ti capita di avere sempre freddo anche a casa, anche se sei ben coperto? I motivi principali sono 5, ecco quando è il caso di preoccuparsi e come risolvere

Sensazione perenne di freddo: da cosa può dipendere

Soprattutto le donne soffrono il freddo non solo in inverno, ma anche – in maniera minore – nella restante parte dell’anno: se i calzini o i guanti non sono mai abbastanza e state a portata di termosifoni h24, sappiate che ci sono diversi motivi per cui la nostra temperatura corporea fa fatica a salire.

Intanto la differenza di genere è una delle ragioni principali: gli uomini sono meno inclini a sentire freddo perché hanno più massa muscolare e il calore generato per svolgere le attività metaboliche è maggiore. Al contrario le donne hanno più tessuto adiposo che ostacola la diffusione del calore.

Leggi anche: >> PERCHÉ COL FREDDO FACCIAMO PIÙ PIPÌ?

Giocano un ruolo fondamentale, ovviamente, anche gli ormoni: la tiroide, per esempio, è la ghiandola che produce ormoni atti a regolare l’energia del nostro organismo e un suo malfunzionamento causa – tra i tanti effetti – anche una maggiore sensazione di freddo.

Leggi anche: >> SUPERA L’AVVERSIONE PER IL FREDDO E PERDI PESO PRIMA, BRUCI PIÙ CALORIE CON QUESTO TRUCCHETTO

Continuando a parlare di ormoni, gli estrogeni femminili cambiano la loro concentrazione durante le diverse fasi del ciclo mestruale: così prima dell’ovulazione oppure nel momento di massima fertilità, la temperatura corporea scende fino a 35.9 rispetto ai 36.6 di media.

Continui a congelarti anche se sei coperto? Attento alla circolazione

Anche una cattiva circolazione sanguigna può causare una eccessiva sensazione di freddo: quando viene alterato il microcircolo sanguigno periferico, mani e piedi in primis non riescono a scaldarsi e possono persino diventare bluastre.

Leggi anche: >> TOSSE, CATARRO E RAFFREDDORE: I RIMEDI NATURALI PIÙ EFFICACI, COMBATTILI COSÌ

Questo tipo di variazione cromatica alle estremità del nostro corpo è conosciuta come fenomeno di Raynaud e può manifestarsi proprio in chi soffre di ipersensibilità alle basse temperature o dipendere da stimoli emotivi particolarmente forti.

Freddo, i rimedi per riscaldarsi subito

Come combattere la sensazione di freddo perenne? No al fumo, che porta ad una maggiore vasocostrizione, sì invece all’attività fisica che genera calore interno e infine si consiglia di vestirsi a strati così da essere sempre protetti.

Foto: Shutterstock