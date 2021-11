I malanni di stagione come raffreddore e tosse possono essere 'combattuti' con rimedi naturali; tra questi c'è la liquirizia

Con l’arrivo dell’inverno è facile soffrire di raffreddore, tosse o sinusite. Mali di stagione a cui è possibile porre rimedio senza ricorrere necessariamente a medicinali, ma piuttosto con metodi naturali. Tra questi un prezioso alleato può essere la liquirizia.

Raffreddore, tosse e sinusite: il trucchetto con la liquirizia contro i malanni di stagione

Leggi anche: >> SEI MALATO? GUARDATI SUBITO LA LINGUA: LE CAUSE, I RISCHI E I RIMEDI

Le proprietà benefiche di questa radice sono numerose: da quelle antinfiammatorie a quelle antistress, dal favorire la digestione a quelle lassative, fino ad arrivare alle cosmetiche, depurative ed espettoranti.

La liquirizia può essere assunta masticando i bastoncini della radice, oppure con le pastiglie ma per contrastare il raffreddore e la tosse la tisana è il rimedio migliore.

Tuttavia è bene non eccedere con il consumo di questo alimento, ed è sconsigliato nelle persone che soffrono di ipertensione, poiché la liquirizia è un vasocostrittore e quindi favorisce l’innalzamento della pressione sanguigna. È sconsigliata anche nelle donne in gravidanza e in allattamento.

Benché sia un rimedio naturale, vi consigliamo sempre di consultare il vostro medico.

Crediti foto@Shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista