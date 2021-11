Migliora la memoria facendo cyclette, bastano 30 minuti: i benefici inaspettati

Diversi studi clinici hanno riscontrato un legame tra il potenziamento della memoria e l’attività aerobica come la cyclette

Fare sport fa bene non solo al corpo e allo spirito ma anche alla mente: molteplici sono gli studi che hanno riscontrato un legame diretto tra la memoria a breve termine e attività aerobiche come la cyclette.

La memoria a breve termine è quella parte di memoria che maggiormente usiamo nel corso della giornata durante le nostre attività quotidiane. Lo sport ci aiuta a combattere il sovrappeso, lo stress e anche il decadimento cognitivo dando più energia al cervello.

Memoria più forte in 30 minuti grazie alla cyclette

Una ricerca presentata alla conferenza annuale della British Psychological Society e condotta da David Marchant della Edge Hill University ha stabilito che sono necessari 30 minuti di cyclette a intensità moderata affinché riusciamo ad ottenere un effetto stimolante delle nostre capacità mnemoniche.

Ebbene ai partecipanti allo studio è stato chiesto di leggere e memorizzare una lista di parole da ricordare e ripetere o immediatamente dopo averle viste oppure mezz’ora dopo.

La ricerca sul legame tra memoria e attività aerobica

Questo lasso di tempo poteva essere usato per riposarsi o per fare cyclette: è emerso chiaramente che chi ha fatto bicicletta dopo aver letto l’elenco di termini ha avuto meno difficoltà nel ricordarli rispetto a chi non era salito sulla cyclette.

L’attività fisica svolta prima e dopo aver letto le parole ha senza alcun dubbio potenziato la memoria 30 minuti dopo: ciò può dipendere dal fatto che fare sport innesca una vera e propria ondata di neurotrasmettitori nel cervello che migliorano le performance mentali.

