Colesterolo alto? Mangia il cioccolato, ma solo di questo tipo: lo dice la scienza

Un nuovo studio ha scoperto che un tipo di cioccolato in particolare ha lo stesso effetto benefico di farmaci utilizzati per tenere sotto controllo il colesterolo alto.

Molte persone si trovano a dover fare i conti con il colesterolo alto. Come sa chi ne soffre, si tratta di una brutta scocciatura, e chiaramente bisogna adeguare anche l’alimentazione. Eppure c’è un alimento che, secondo la scienza, ha gli stessi effetti benefici dei farmaci che si usano per tenerlo a bada. Vediamo qual è.

Leggi anche : >> VUOI PERDERE PESO SENZA TROPPA FATICA? ECCO COSA DEVI FARE DOPO OGNI PASTO

I rischi del colesterolo alto

Innanzitutto ricordiamo che il colesterolo alto altro non è che un accumulo di sostanza grassa nel sangue. Questo è pericoloso perché può causare un blocco dei vasi sanguigni, problemi cardiaci e ictus.

Il sorprendente studio

Come dicevamo poco fa, però, un nuovo studio ha scoperto che esiste un alimento molto utile ad abbassare i livelli di colesterolo. Come riporta il sito Greenme.it si tratta di una barretta di cioccolato che sarebbe efficace tanto quanto i farmaci. Generalmente infatti si prescrivono medicine a base di statine per abbassare la quantità di colesterolo prodotta dall’organismo.

Ebbene, una barretta di cioccolato a base di noci avrebbe lo stesso effetto del farmaco. La presenza delle noci non ci stupisce più di tanto. Sappiamo che sono una buona fonte di grassi insaturi in grado di tenere sotto controllo il colesterolo alto. In più le fibre che contengono aiutano a bloccare l’assorbimento di parte del colesterolo nel flusso sanguigno dall’intestino.

I risultati

Lo studio in questione ha analizzato anche altri snack come i frullati e altri cibi specificatamente creati per contenere un mix di fibre, steroli vegetali, acidi grassi omega 3 ALA e antiossidanti. È stato chiesto ai partecipanti di non apportare altri cambiamenti rilevanti al loro stile di vita e di mangiare questi snack due volte al giorno per 30 giorni. Che cosa è emerso?

Il loro colesterolo in queste persone è sceso in media del 9% e in alcuni casi i partecipanti hanno beneficiato di una riduzione di oltre il 30%. Un vero e proprio successo.

Nota: Il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico

specialista.

Foto: Shutterstock