Dimagrire in inverno, 5 trucchi per perdere peso col freddo

Si può dimagrire anche in inverno, sebbene possa risultare più difficile. Ecco alcuni trucchetti per smaltire i chili di troppo e arrivare pronti alla bella stagione

Dimagrire in inverno non è esattamente la cosa più facile di questo mondo. A differenza dell’estate, quando fa freddo siamo maggiormente invogliati a mangiare cibi più calorici e in qualche modo a trascurare la nostra forma fisica. Difficile uscire dalle lenzuola per andare ad allenarsi, o trovare la motivazione per esibire un fisico scolpito quando invece dobbiamo coprirci sotto strati e strati di abiti.

Anche in inverno si può perdere peso

Che dire poi delle feste natalizie, che ci spingono a eccedere con il cibo e ci danno il via verso abitudini alimentari meno sane. Non a caso quindi i mesi freddi sono quelli in cui si prendono più chili. Eppure dimagrire in inverno è possibile. Anzi è il momento migliore per iniziare una dieta in modo da arrivare in primavera già a un buon punto in vista della prova costume estiva.

I trucchi per dimagrire in inverno

Vediamo allora quali sono i trucchi per perdere peso anche nel periodo invernale. In inverno siamo maggiormente portati a bere bevande calde, ma dovremmo anche assumere un bel frullato con frutta di stagione. Questo ci permette di avere il giusto apporto di vitamine e sali minerali.

Tra i frutti di questo periodo ci sono le pere, grande alleate per chi vuole dimagrire in inverno. Il loro gusto dolce fa aumentare il senso di sazietà. Faremmo bene anche a consumare la zucca. Sazia immediatamente e non apporta calorie. È anche ricca di vitamine e sali minerali.

Sì agli spuntini, ma sani

Gli spuntini sono assolutamente concessi per non arrivare affamati ai pasti principali. Ma a fare la differenza è la natura di questi spuntini: semaforo verde per frutta secca e semi oleosi, come quelli di zucca che apportano magnesio e potassio.

Fondamentale anche fare esercizio fisico. Se proprio non abbiamo voglia di andare in palestra, sforziamoci almeno di farlo in casa.

Importante anche non cenare tardi, in modo da non consumare cibo poco prima di andare a dormire.

Foto: Shutterstock