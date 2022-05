Allenarsi tutti i giorni fa ingrassare: l’errore che in pochi conoscono

Allenarsi tutti i giorni fa bene oppure no? A quanto pare potrebbe far ingrassar; ecco perché quale motivo non bisognerebbe farlo

L’esercizio fisico è fondamentale per la salute del nostro corpo, e per restare in forma; ma quello che forse non tutti sanno è che allenarsi tutti i giorni fa ingrassare.

Vi sarete chiesti almeno una volta nella vita, quante volte sia giusto allenarsi per ritrovare la forma fisica. Domanda a cui non c’è una sola risposta, perché molto dipende dalle condizioni fisiche di partenza e anche dalle tipologie di esercizio. Tendenzialmente alternare un giorno di allenamento con uno di riposo può essere una buona prassi. Il recupero nell’esercizio fisico è fondamentale; permette di avere muscoli più forti e più pronti per l’allenamento successivo.

Tuttavia quello che forse in pochi sanno, è che allenarsi tutti i giorni può far ingrassare. Questo perché si ha un rallentamento del metabolismo. Il sovrallenamento potrebbe provocare stress che andrebbe ad incidere sul metabolismo con conseguente aumento di peso o eventualmente uno stallo.

Secondo l’OMS sono sufficienti (per il raggiungimento del benessere ideale negli adulti) 150 minuti di attività fisica a moderata intensità (ad esempio una camminata a passo svelto) ogni settimana.

Facendo un esercizio più intenso (come la corsa) bastano 75 minuti a settimana.

