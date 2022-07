Scottature solari, questi i rimedi naturali più efficaci di tutti

Per alleviare i sintomi delle scottature solari ci sono molti rimedi naturali che funzionano. Ecco i principali, in attesa di una visita medica o del parere di un farmacista.

Le scottature solari possono rovinare le vacanze estive. Niente di più facile quando ci si espone al sole. Alcune volte anche nonostante la protezione solare. Per fortuna esistono dei rimedi naturali per combatterle.

Che cosa sono le scottature solari

Innanzitutto le scottature solari sono il risultato di un’esposizione eccessiva e prolungata ai raggi del sole. A correre questo rischio sono soprattutto le persone con pelle chiara e delicata. Ed ecco che la pelle si arrossa, brucia e prude.

I sintomi

Come dicevamo, ci sono rimedi naturali per le scottature solari. Questi servono ad alleviare prurito, bruciore e rossore e possono rivelarsi utili in attesa di recarsi dal medico o dal farmacista per ulteriori cure.

I rimedi per le scottature solari

Iniziamo dai bagni allevianti. All’acqua tiepida della vasca è possibile aggiungere mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio, che ammorbidisce la pelle ed allevia il rossore. Va bene anche un bicchiere di farina d’avena, che ha proprietà emollienti.

Gli impacchi

Passiamo poi agli impacchi da applicare sulle zone che scottano e bruciano. Un po’ di gel d’aloe vera ad esempio, da usare come se fosse un doposole.

Per le scottature solari vanno bene anche l’olio di cocco (purché naturale e privo di profumazioni di sintesi) e le bustine di tè verde messe in infusione e lasciate raffreddare. A quel punto si può aggiungere il tè all’acqua della vasca o applicarlo sulla pelle attraverso un piccolo asciugamano.

Le opzioni non finiscono di certo qui. Ci sono anche l’impacco allo yogurt (bianco naturale, ancora meglio se biologico) con effetto emolliente, idratante e rinfrescante, e quello al cetriolo. Quest’ultimo ha grandi proprietà lenitive. Basta frullare la polpa e filtrarla con un colino, raccogliere il liquido ottenuto in un bicchiere ed applicarlo sulla pelle con l’aiuto di alcuni batuffoli di cotone. Lo stesso procedimento si può seguire per l’impacco al melone.

Piante e verdure

Non solo frutta: anche le foglie di lattuga sono utili. Fatele bollire per qualche minuto, poi scolatele raccogliendo l’acqua in una ciotola e lasciate raffreddare. Quel liquido poi si applica sulle scottature con l’aiuto di ovatta o teli in cotone.

A dire il vero ci sono ancora tanti altri rimedi efficaci, come quelli che prevedono l’impiego di piante. Solo per citarne alcuni, impacco al tiglio, calendula, malva o camomilla.

Foto: Shutterstock