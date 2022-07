Non bastano solo dieta o sport per vivere a lungo: lo dice la scienza

Fare affidamento solo su dieta o sport non basta per la salute del nostro corpo. Lo dice uno studio condotto per 10 anni

Uno stile di vita sano è fondamentale per la salute del nostro corpo, ma per vivere a lungo non basta fare una dieta o sport. Lo dice la scienza. Sebbene entrambi siano comportamenti sani e importanti per il nostro benessere, da soli non bastano.

Leggi anche : >> COLESTEROLO E PRESSIONE ALTA GIÙ CON QUESTI 4 ALIMENTI: LA RICETTA

Lo studio, condotto da un team internazionale di ricercatori e pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, ha seguito per circa 10 anni 350.000 partecipanti sani e di età media di 57 anni.

Il gruppo è stato diviso in base alla qualità delle diete seguite. Quelle di alta qualità erano composte da due o più porzioni di pesce a settimana, quattro o cinque di verdure al giorno, non meno di 5 di carne rossa a settimana e meno di due porzioni di carni lavorare. I livelli di attività fisica sono stati valutati in base ad attività fisica moderata e vigorosa.

Quello che è emerso dalla ricerca, è che la sola attività fisica non basta a contrastare l’effetto dei cibi grassi. Nemmeno solo una dieta sana ed equilibrata basta a ‘sconfiggere’ i ‘danni’ della sedentarietà. La scienza conferma che solo la combinazione di un’attività fisica e una buona dieta possono ridurre il rischio di mortalità.

Crediti foto@Shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.