Il caldo ci fa ingrassare, ecco perché: ‘colpa’ del metabolismo

Purtroppo il caldo ci fa ingrassare. Ecco perché succede e che cosa possiamo fare per limitare i danni.

Oltre al danno anche la beffa. Il caldo ci fa ingrassare. Ma come – direte voi – con tutti i liquidi che stiamo perdendo a causa delle alte temperature non perdiamo neanche un chilo? Non solo dobbiamo patire un clima veramente fuori controllo, ma questa calura da record rischia anche di mandare in fumo gli sforzi fatti per arrivare pronti alla prova costume.

Perché il caldo ci fa ingrassare

Ma come mai il caldo ci fa ingrassare? Vediamo di capire insieme che cosa succede nel nostro organismo. Questa grandissima beffa si verifica perché l’ipofisi, che governa le ghiandole endocrine, riceve l’imput di diminuire il metabolismo basale.

Come riporta Inran.it quando fa caldo il corpo vuole meno calorie. Che cosa significa questo? Che anche se mangiamo le stesse cose corriamo il rischio di introdurre più calorie di quanto davvero ci serve e di quanto bruciamo. Manco a dirlo, ciò ha un solo, disastroso effetto, quello che tutti noi teniamo: ingrassiamo.

Che cosa possiamo fare?

E allora che cosa ci resta da fare? Per dimagrire, esattamente come per ingrassare, la questione è tutta un discorso di introito di calorie. Se dunque il nostro metabolismo si è abbassato, ci servirà introdurre un leggero deficit calorico. E come si fa? Allenandosi. È sufficiente pure una leggera attività fisica fatta però ogni giorno.

Chiaramente è bene anche scegliere cibi leggeri, che ci sazino ma che non ci facciano introdurre calorie in più.

Il caldo ci fa ingrassare, dunque, ma noi possiamo fare qualcosa per evitare questo disastro. Altrettanto importante, a livello generale, è ricordarsi di bere un quantità sufficiente di acqua. Solitamente si parla di un paio di litri al giorno, ma con queste temperature se anche beviamo qualche bicchiere in più non succede nulla, anzi.

Infine, fare attività fisica può diventare complicato con il clima che stiamo affrontando, ma se si riuscisse ad allenarsi un pochino ogni giorno faremmo un gran favore al nostro organismo.

Foto: Shutterstock