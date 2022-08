Colesterolo alto, il miglior cibo da consumare a colazione per abbassare i livelli

Combattere il colesterolo alto a tavola: inizia dalla colazione scegliendo i giusti alimenti, come l'avena. Ecco perché

Tenere sotto controllo i livelli di colesterolo alto è importante per la salute del nostro corpo. Si tratta di un grasso presente nel sangue che nelle giuste quantità serve per il funzionamento dell’organismo. Quando però i livelli di questo grasso sono eccessivi, diventa uno dei principali fattori di rischino per le malattie cardiache.

È dunque molto importante non avere il colesterolo alto e la prevenzione comincia a tavola. Mangiare in modo sano ed equilibrato è importantissimo, così come fare colazione nel giusto modo. La colazione è ritenuto da molti il pasto più importante della giornata; farla con i giusti alimenti è un buon modo per prendersi cura di se. Il miglior cibo da consumare a colazione per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo alto è l’avena.

L’avena ha un alto contenuto di fibre e questo la rende secondo la dottoressa Justine Butler di Health, l’alimento perfetto per fare colazione e agire positivamente sui livelli di colesterolo.

“Una piccola porzione da 50 grammi fornisce quasi cinque grammi di fibre e puoi aumentarla aggiungendo frutta secca, noci, una banana o frutti di bosco e latte di soia” dottoressa Justine Butler di Health

Che le fibre giochino un ruolo importante nel controllo del colesterolo alto è noto da tempo; oltre a queste però, come dicevamo è fondamentale una dieta sana ed equilibrata che comprenda frutta e verdura e alimenti come pasta, noci, pesce azzurro, riso integrale, pane, e semi.

Il colesterolo alto non ha particolari campanelli di allarme, ma è facile verificarne i livelli attraverso delle semplici analisi del sangue.

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista