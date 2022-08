Osteoporosi, solo questo formaggio (che arriva da lontano) la combatte

Una ricerca ha evidenziato come un formaggio norvegese sarebbe efficace nel prevenire l’osteopenia, la fase prima dell’osteoporosi

Temi l’osteoporosi? C’è un formaggio che viene da lontano e che a quanto pare la combatte. Una piccola porzione giornaliera di formaggio del marchio Jarlsberg può aiutare a prevenire il diradamento osseo causato da osteopenia e osteoporosi, senza aumentare il colesterolo cattivo.

A suggerirlo sono i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista BMJ Nutrition Prevention & Salute. Gli effetti benefici sembrano essere specifici di questo tipo di formaggio dolce e semi-morbido che proviene dalla città di Jarlsberg, nella Norvegia orientale.

La ricerca

Ricerche precedenti indicavano che può aiutare ad aumentare i livelli di osteocalcina, un ormone associato a ossa e denti forti. Non era però chiaro se questo effetto fosse specifico dello Jarlsberg o di qualsiasi tipo di formaggio. Ecco allora che i ricercatori hanno costruito un campione con 66 donne sane alle quali è stato assegnato in modo casuale di aggiungere una porzione giornaliera di 57 grammi di Jarlsberg o 50 grammi di formaggio Camembert alla loro dieta per 6 settimane. Alla fine al gruppo che mangiava il Camembert si è chiesto di passare al formaggio Jarlsberg per altre sei settimane.

Lo Jarlsberg e il Camembert hanno contenuti simili di grassi e proteine, ma a differenza del Camembert, il formaggio norvegese è ricco di vitamina K2.

I risultati

Ogni sei settimane si sono prelevati campioni di sangue alle partecipanti allo studio per verificare la presenza di proteine chiave, osteocalcina e un peptide (PINP) coinvolti nel turnover osseo. Non solo: si sono misurati anche i livelli di vitamina K2 e grasso nel sangue. Le analisi hanno mostrato che i principali marcatori biochimici del turnover osseo, inclusa l’osteocalcina e la vitamina K2, sono aumentati in modo significativo dopo 6 settimane nel gruppo di chi consumava Jarlsberg. I livelli di colesterolo totale e colesterolo LDL (dannoso) sono diminuiti significativamente nel gruppo Camembert dopo il passaggio a Jarlsberg.

“Il consumo quotidiano di formaggio Jarlsberg ha un effetto positivo sull’osteocalcina, emoglobina glicata e lipidi”, scrivono i ricercatori, concludendo che gli effetti sono specifici di questo formaggio.

Il formaggio che combatte l’osteoporosi

I batteri in Jarlsberg che producono MK-9-(4H) producono anche una sostanza chiamata DHNA, che, secondo studi sperimentali, potrebbe combattere l’assottigliamento osseo. Così come aumentare la formazione di tessuto osseo, e forse spiegare l’aumento dell’osteocalcina, aggiungono.

La ricerca suggerisce che il formaggio Jarlsberg potrebbe quindi aiutare a prevenire l’osteopenia, la fase prima dell’osteoporosi, così come le malattie metaboliche, come il diabete.

